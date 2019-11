Czy sok z selera pomaga schudnąć?

Sok z selera stał się ostatnio modnym sposobem na wspomaganie odchudzania i dbanie o stan zdrowia. Nagle zaczęły się zachwycać jego działaniem miliony osób na całym świecie, a sprawcą całego zamieszania jest Dr Williams, czyli autor wielu bestselerów o tematyce zdrowego stylu życia.

Sok z selera naciowego – dlaczego warto go pić?

Seler naciowy nie należy do warzyw, które są składnikiem tradycyjnych dań kuchni polskiej. W sklepach pojawił się stosunkowo niedawno i zaczął stopniowo podbijać serca i podniebienia osób chcących zdrowo się odżywiać. Nie sposób przejść obok niego obojętnie, bo faktycznie posiada wiele zalet. Włączając to warzywo do naszej diety w postaci soku oraz smacznej i niskokalorycznej przekąski, możemy wiele zyskać i na pewno nie będziemy żałowali swojej decyzji. Niestety, nie zawsze doniesienia na temat niemal cudownego, odchudzającego działania soku z selera są zgodne z prawdą.

Sok z selera – właściwości

Jedzenie selera i picie soku z selera mogą pozytywnie wpłynąć na stan naszego zdrowia. Właściwości prozdrowotne soku z selera wynikają przede wszystkim z jego wysokich wartości odżywczych. Warzywo to dostarcza do naszego organizmu cenne witaminy, minerały, błonnik pokarmowy, a także reguluje pracę wielu narządów i łagodzi objawy różnych schorzeń. Co ciekawe, seler znany jest ze swoich prozdrowotnych właściwości już od czasów Hipokratesa.

Prowadzone współcześnie badania pozwoliły określić właściwości prozdrowotne selera naciowego. Warto zwrócić szczególną uwagę przede wszystkim na działanie selera, które wspomaga funkcjonowanie narządów odpowiedzialnych za przebieg procesów detoksykacyjnych, a także to, że jego regularne spożycie zmniejsza bóle stawów w przebiegu schorzeń reumatycznych oraz dny moczanowej.

Ponadto seler pomaga:

przyśpieszyć przemianę materii,



ograniczyć częstotliwość występowania objawów refluksu żołądkowo-przełykowego,



pozbyć się zaparć i usprawnić perystaltykę jelit,



przyśpieszyć efekty leczenia trądziku i innych chorób dermatologicznych,



przyśpieszyć efekty leczenia chorób z autoagresji,



przyśpieszyć efekty leczenia chorób o podłożu psychicznym,



zapobiegać kwasicy ketonowej.

Ponadto ogromna ilość zawartych w selerze witamin oraz minerałów aktywnie wspiera nasze zdrowie, wpływając na odżywienie organizmu oraz wspomagając działanie układu immunologicznego i układu nerwowego.

Sok z selera na odchudzanie

Odchudzające właściwości soku z selera mogą wynikać z jego prozdrowotnego działania i wpływu na tempo przemiany materii. Oczywiście nie należy oczekiwać cudów, bo sam seler nie pomoże efektywnie schudnąć i na pewno nie sprawi, że sylwetka zacznie się zmieniać, bez naszego udziału i wyrzeczeń w postaci stosowania diety i aktywności fizycznej. Sok z selera może wspomagać odchudzanie, ale tylko wówczas, gdy stanie się częścią odpowiednio zbilansowanej, zdrowej diety o deficycie kalorycznym, który zostanie ustalony względem naszego indywidualnego zapotrzebowania energetycznego.

Podsumowując, zarówno seler, jak i przygotowywany z niego sok mogą być elementem diety odchudzającej, bo dostarczają do organizmu cenne witaminy, minerały, a także błonnik pokarmowy, który reguluje trawienie oraz pomaga zapobiegać nowotworom układu pokarmowego. Co więcej, sok z selera pozwala przyśpieszyć metabolizm oraz wpływa na funkcjonowanie układu immunologicznego i układu nerwowego, więc jest polecany w celu redukcji osłabienia psychicznego i fizycznego, które spowodowane są stosowaniem diety. Warto pamiętać o tym, że najzdrowszy jest świeży sok z selera, który wyciśniemy samodzielnie z warzyw pochodzących z pewnego źródła. Oprócz soku, w celu wspomagania odchudzania, warto zastąpić selerem naciowym wysokokaloryczne przekąski, które można urozmaicić pod względem smaku, przygotowując zdrowe dipy i pasty np. z pieczonego bakłażana, awokado lub czosnku.

Czytaj także:

Jak przygotować zdrowe, domowe posiłki? 6 rad dla początkujących