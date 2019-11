10 najsłynniejszych modnych diet odchudzających wszech czasów

Wielu z nas twierdzi, że bacznie śledzi i monitoruje to, co je, a nawet próbuje poprawić swoje nawyki żywieniowe. Wielu również mówi o rozpoczęciu (lub wznowieniu) diety, mając nadzieję, że ich plany nie pójdą na marne. Przez wzgląd na rozumienie tych wszystkich dobrych intencji chcemy przedstawić tobie listę 10 najpopularniejszych diet, które przetrwały próbę czasu i pomogły niezliczonej liczbie osób skutecznie schudnąć.

Modne diety – powszechnie dostępne, ale czy warto je stosować?

Jeśli chodzi o modne diety nie jest trudno znaleźć je w internecie. Dieta niskowęglowodanowa, wysokobiałkowa lub sokowa? Jest ich tak wiele. Dlatego ważne jest, aby wybrać taką, która jest dopasowana i dostosowana właśnie do ciebie. Jednak każde takie przedsięwzięcie rozpocznij od rozmowy z lekarzem.

Twój lekarz może zweryfikować wszystkie twoje schorzenia i przyjmowane przez ciebie leki, a następnie udzielić osobistych wskazówek na temat diety, która może ci pomóc. Niezależnie od tego, czy chcesz wypróbować dietę ketogeniczną, paleo, Atkinsa czy jakąkolwiek inną, lekarz może pomóc ci ustalić, która z nich jest najlepsza – a która najgorsza dla twojego organizmu.

Co warto przemyśleć, wybierając dietę?

Czy kiedykolwiek wcześniej byłeś na diecie?



Czy dasz radę wytrwać na ścisłej diecie?



Jaka dieta działała na ciebie w przeszłości?



Jak się czułeś na diecie: psychicznie, fizycznie i emocjonalnie?



Czy lubisz samodzielnie gotować?



Czy potrzebujesz wsparcia dietetycznego od grupy?



Czy lubisz mieć wsparcie online?



Czy lubisz chodzić na spotkania grup wsparcia?



Czy twój budżet pozwala na specjalne suplementy diety?



Wolisz korzystać z klinik odchudzających?



Czy stać cię na specjalne dietetyczne jedzenie lub napoje?



Czy jesteś ograniczony warunkami zdrowotnymi?

Co najważniejsze, warto wiedzieć, że szybka utrata masy ciała nie jest zrównoważona. Diety przeznaczone do szybkiej utraty wagi nie są zdrowe, a waga prawdopodobnie wzrośnie, gdy zaczniesz normalnie jeść. Diety, które opierają się na założeniu, że nie musisz ćwiczyć, nie są najlepsze dla ogólnego stanu zdrowia. A jeśli nie możesz pozostać na modnej lub popularnej diecie do końca życia, lepiej jej nie zaczynać.

10 najsłynniejszych modnych diet wszech czasów

Jeśli nadal szukasz najlepszego planu dietetycznego odpowiadającego twoim potrzebom i stylowi życia, jeden z tych 10 może być właśnie dla ciebie.