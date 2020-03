Dieta w gorączce – co jeść, by lepiej się czuć?

Stosowanie odpowiedniej diety w gorączce to jeden ze sposobów na poprawę samopoczucia oraz wzmocnienie sił obronnych organizmu. Powinna ona być lekkostrawna i bogata w płynne pokarmy, które pomagają uniknąć odwodnienia. Jeżeli podczas gorączki nie mamy apetytu, to musimy przynajmniej dużo pić, bo podwyższona temperatura ciała zwiększa zapotrzebowanie na płyny nawet dwukrotnie.

Jaka temperatura ciała to gorączka?

Podwyższona temperatura ciała nie zawsze wskazuje na to, że mamy do czynienia z gorączką. Jeżeli termometr pokazuje temperaturę do 38 stopni, to mamy do czynienia ze stanem podgorączkowym, który jest sygnałem, że nasz organizm zaczął walczyć z infekcją. Stan podgorączkowy to dobry znak, dlatego w przypadku osób, które nie cierpią na choroby przewlekłe i dobrze się czują, nie należy go zbijać. Wystarczy obserwować, czy temperatura nie wzrasta i zacząć reagować wówczas, gdy przekroczy 38 stopni, czyli zaczniemy mieć do czynienia z gorączką. I w tym przypadku warto postawić na skuteczność naturalnych mechanizmów obronnych oraz naturalnych środków na gorączkę, bo wzrost temperatury sprzyja szybkiemu zwalczeniu infekcji. Ważne: przyjęcie środka przeciwgorączkowego jest konieczne, gdy temperatura szybko wzrasta lub dotyczy osób obciążonych schorzeniami przewlekłymi oraz dzieci i niemowląt. W przypadku niemowląt i małych dzieci gorączka może spowodować drgawki gorączkowe, dlatego nie należy zwlekać z podaniem leków. Gorączkującego niemowlaka oraz małe dziecko zawsze powinien zbadać lekarz!

Dieta w gorączce – co jeść?

Dieta przy gorączce powinna być lekkostrawna oraz bogata w białko, witaminy i minerały, bo wówczas pozwoli nie tylko lepiej się poczuć, ale także przyśpieszy proces zdrowienia. Wybór diety uzależniony jest od rodzaju choroby, bo np. sezonowa grypa żołądkowa (grypa jelitowa) często przebiega z wysoką gorączką, ale ze względu na towarzyszące jej inne objawy, czyli wymioty i biegunkę, osoba chora nie jest w stanie nic przełknąć. W tym przypadku nawet lekkostrawny posiłek może skończyć się ekspresową wizytą w toalecie i bólem brzucha. Przy gorączce, która towarzyszy infekcjom jelitowym, trzeba przede wszystkim pić dużo wody oraz herbat ziołowych np. naparu z mięty i rumianku. Typowy posiłek powinien uwzględniać jedynie czerstwą bułkę, gotowaną marchewkę lub wywar warzywny z ryżem. Kiedy poczujemy się lepiej, możemy włączyć do diety zupy kremy (bez dodatku warzyw wzdymających) i fermentowane napoje mleczne oraz gotowane, chude mięso.

Przy gorączce, która spowodowana jest przeziębieniem lub grypą oraz innymi infekcjami także obowiązkowo musimy dużo pić. Jeżeli przyjmujemy antybiotyk, to oprócz preparatów z prebiotykami powinniśmy też sięgać po jogurt naturalny, kefir i maślankę, bo fermentowane napoje mleczne pomagają odbudować florę bakteryjną jelit. Podczas gorączki w naszej diecie powinny się znaleźć:

zupy np. tradycyjny rosół i bulion warzywny, które zyskają dodatkowe właściwości dzięki dodaniu do nich startego imbiru, czosnku lub korzenia chrzanu o działaniu przeciwzapalnym i udrażniającym nos oraz zatoki,



chude, gotowane mięso,



ryby i zupy rybne np. bulion rybny,



węglowodany złożone np. w postaci ciemnego makaronu lub brązowego ryżu,



gotowane w wodzie lub na parze warzywa,



owoce cytrusowe.

Podczas gorączki powinniśmy pić przynajmniej 3 litry wody oraz innych płynów np. herbat owocowych i naparów ziołowych. Herbata z malin oraz lipy pomagają naturalnie obniżyć gorączkę, więc przy niegroźnych infekcjach, jeżeli nie przebiegają one z wysoką gorączką, mogą zastąpić leki przeciwgorączkowe. Do diety podczas gorączki warto też włączyć koktajle owocowe i warzywne, które są bogate w witaminy oraz minerały.