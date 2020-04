Jak dieta może zmienić odczuwanie słodkiego smaku?

Profesor Greg Neely z Charles Perkins Center i School of Life and Environmental Sciences oraz profesor Qiaoping Wang (wcześniej w Charles Perkins Center, a teraz z Sun Yat-Sen University, Chiny) wykorzystali muszki owocowe do badania słodkiego smaku. Nauczyli się, że smak jest wysoce subiektywny na podstawie wcześniejszych doświadczeń.

Profesor Neely powiedział, że nauczył się czterech ważnych rzeczy:

Jedzenie, które jedzą zwierzęta, może zmienić ich postrzeganie przyszłej żywności.

Ta odpowiedź wykorzystuje tę samą maszynerię, której mózg używa do nauki.

Ścieżki, które mogą wydłużyć żywotność, były również zaangażowane w poprawę postrzegania smaku, a diety muszek owocowych, które promują długie życie, również poprawiły postrzeganie smaku.

Długość życia, uczenie się i percepcja sensoryczna są powiązane w sposób, który dopiero zaczynamy rozumieć.

Badacze odkryli, że „język” muszki owocowej – czujniki smaku na trąbie i przednich łapach – może uczyć się rzeczy przy użyciu tych samych ścieżek molekularnych, których mózg muchy używa do uczenia się. Centralnym elementem jest neuroprzekaźnik dopamina.

„Okazuje się, że są to również te same ścieżki chemiczne, których ludzie używają do uczenia się i zapamiętywania różnego rodzaju rzeczy” – powiedział profesor Neely. „To naprawdę podkreśla, jak uczenie się jest zjawiskiem całego ciała; było to dla nas całkowitym zaskoczeniem”.

Profesor Wang, który prowadził badanie, powiedział: „Zaskoczyło nas, że dieta o ograniczonej zawartości białka, która sprawia, że ​​zwierzę żyje znacznie dłużej, zwiększa intensywność percepcji sacharozy u tego zwierzęcia, i to zależy od tego samego uczenia się i ścieżki długowieczności.

Badania nad smakiem

Naukowcy odkryli, że jeśli zmienili dietę muszki owocowej (zwiększenie cukru, usunięcie smaku cukru, zwiększenie białka, zmiana cukru na węglowodany złożone), to drastycznie zmieniło to, jak muszka owocowa może smakować kolejny cukier po kilku dniach. Muchy zwykle żyją około 80 dni w optymalnych warunkach.

„Odkryliśmy, że kiedy muchy zjadały niesłodzone jedzenie, to sprawiło, że słodki smak był znacznie intensywniejszy” – powiedział profesor Wang.

„Chociaż tę pracę przeprowadzono na muszkach owocowych, zaangażowane cząsteczki są zachowywane przez ludzi. Wiemy, że ludzie również odczuwają zmiany w postrzeganiu smaku w odpowiedzi na dietę, więc możliwe jest zachowanie całego procesu; musimy to zobaczyć” Powiedział Wang.

Badania opublikowane w Cell Reports są kontynuacją badań profesora Neely testujących działanie sztucznych substancji słodzących u ludzi. Badania wykazały, że sztuczne substancje słodzące aktywują neuronalną ścieżkę głodu i ostatecznie promują zwiększone spożycie pokarmu, szczególnie w połączeniu z dietą o niskiej zawartości węglowodanów.

