Jak probiotyki mogą wpływać na jakość życia osób z cukrzycą typu 2?

Według badań probiotyki poprawiają zdrowie i funkcjonowanie układu trawiennego, rozwiązując nierównowagę między dobrymi i złymi bakteriami w jelitach. Jest to ważne, ponieważ uważa się, że społeczność drobnoustrojów zamieszkująca ludzkie jelita wpływa nie tylko na funkcjonowanie układu odpornościowego, ale także na zdrowie psychiczne i ryzyko rozwoju chorób zapalnych u danej osoby.

W ostatnich badaniach naukowcy z Sri Adichunchanagiri College of Pharmacy w Indiach przeanalizowali wpływ probiotyków na jakość życia związaną ze zdrowiem pacjentów z cukrzycą typu 2. Poprzednie badania łączyły rozwój tej choroby z dysbiozą. Naukowcy odkryli, że suplementacja probiotykami poprawia markery glukozy we krwi u diabetyków. To bardzo pomaga w zwalczaniu chorób i poprawia ich jakość życia. Odkrycia zostały opublikowane w Journal of Natural Science, Biology and Medicine.

Jak probiotyki przynoszą korzyści pacjentom z cukrzycą typu 2

Cukrzyca typu 2 jest chorobą przewlekłą charakteryzującą się wysoką opornością na insulinę lub niewystarczającą produkcją insuliny. Insulina jest hormonem odpowiedzialnym za stymulowanie komórek do wchłaniania cukru z krwi. Badania sugerują, że regularne przyjmowanie probiotyków pomaga rozwiązać dysbiozę. Mówi się, że nierównowaga mikroflory jelitowej przyczynia się do rozwoju cukrzycy, wywołując ogólnoustrojowe stany zapalne i uszkodzenia oksydacyjne. Z drugiej strony zdolność probiotyków do uzupełniania dobrych bakterii jelitowych zmniejsza stan zapalny i stres oksydacyjny, co skutkuje lepszą kontrolą glikemii i metabolizmem insuliny.

Inne korzyści zdrowotne probiotyków

Według badań probiotyki, których najlepszym źródłem są fermentowane produkty spożywcze i suplementy, oferują szereg korzyści zdrowotnych. Oto niektóre z nich:

Mogą uzupełniać dobre bakterie w jelitach.

Mogą zapobiegać i leczyć problemy trawienne, takie jak biegunka.

Mogą poprawić niektóre warunki zdrowia psychicznego (np. lęk, depresję, autyzm)

Niektóre szczepy bakterii wytwarzających kwas mlekowy pomagają obniżyć poziom cholesterolu we krwi.

Pomagają zmniejszyć nasilenie niektórych alergii i egzemy.

Mogą zmniejszać objawy chorób zapalnych jelit, takich jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego-Crohna.

Pomagają poprawić funkcję odpornościową.

Mogą pomóc w utracie wagi.

Spożywanie żywności lub suplementów zawierających probiotyki to świetny sposób na poprawę zdrowia układu trawiennego i zapobieganie cukrzycy. Możesz łatwo uzyskać probiotyki, dodając do swojej codziennej diety sfermentowane produkty takie jak kimchi, miso, marynowane warzywa i produkty sojowe.

