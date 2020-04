Czy słyszeliście o tym trendzie żywieniowym? Locavore zyskuje na popularności

Lokalna produkcja żywności, zwłaszcza owoców i warzyw, ogromnie rośnie. Oprócz pomocy lokalnej gospodarce możesz czuć się dobrze, wiedząc, że żywność pochodząca z lokalnych źródeł zapewnia tobie i twojej rodzinie zdrowe korzyści.

Lokalnie pozyskiwane pokarmy mogą mieć wyższą wartość odżywczą. Chociaż same pokarmy niekoniecznie muszą mieć wyższą wartość zdrowotną, prawdopodobnie osiągniesz większy przyrost wartości odżywczych, ponieważ będziesz je jeść bliżej terminu zbioru. Kiedy zbieramy, pakujemy i wysyłamy żywność na terenie całego kraju (bądź sprowadzamy je z innych krajów), mogą minąć dni, a nawet tygodnie, zanim pojawią się na półkach w sklepie spożywczym.

To opóźnienie między czasem zbioru a czasem spożycia powoduje spadek jakości odżywczej żywności, co wykazał profesor Gareth Edward-Jones w badaniu z 2010 r. opublikowanym w Proceedings of the Nutrition Society. Dodatkową korzyścią jest to, że świeże, lokalnie uprawiane produkty będą prawdopodobnie smakować znacznie lepiej.

Lokalnie czyli zdrowiej

Wiele owoców i warzyw w lokalnym sklepie spożywczym przebyło długą drogę, aby się tam dostać. Dotyczy to szczególnie owoców i warzyw poza sezonem. Aby upewnić się, że produkty pozostają „świeże”, dopóki nie trafią na stół, producenci żywności traktują produkty z powłoką chemicznych środków konserwujących. Chociaż FDA uważa, że ​​te konserwanty są bezpieczne, za każdym razem, gdy możesz uniknąć spożywania nienaturalnych chemikaliów z jedzeniem, absolutnie powinieneś.

Tylko nieprzetworzone, organiczne owoce i warzywa będą wolne od konserwantów. Ponieważ mają krótszy okres przydatności do spożycia, muszą być spożywane wkrótce po zbiorach. Z tego powodu jest prawdopodobne, że wszelkie produkty ekologiczne znajdujące się w sklepie spożywczym są uprawiane lokalnie.

Prozdrowotne fitochemikalia

Kiedy polegasz wyłącznie na lokalnych hodowcach, będziesz mógł kupować tylko sezonowe owoce i warzywa. Oznacza to, że twoje menu będzie się zmieniać przez cały rok. Gdy produkty pojawią się w sezonie, możesz wypróbować różne przepisy, które pozwolą Ci z nich korzystać.

Różnorodność diety przynosi pozytywne korzyści zdrowotne. Wynika to z różnych fitochemikaliów występujących w różnych owocach i warzywach. Dzięki zróżnicowaniu konsumpcji możesz być pewien, że zasilasz swoje ciało różnorodnymi przeciwutleniaczami i zdrowymi fitochemikaliami, aby uzyskać maksymalne korzyści odżywcze. Różnorodność jest szczególnie ważna dla osób stosujących restrykcyjne diety, takich jak wegetarianie i osoby z nietolerancją glutenu.

