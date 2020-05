Poziom edukacji a dieta i odżywianie. Naukowcy znaleźli związek

Wykorzystując dane krajowe dotyczące 27 334 osób z 12 krajów europejskich, badacze z University of Leeds, we współpracy z regionalnym biurem Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy (WHO Europe), przeanalizowali interakcje między statusem społeczno-ekonomicznym, edukacją i dietą.

Ich badanie, opublikowane w PLOS ONE, pokazuje po raz pierwszy, że wyższe wykształcenie wydaje się mieć łagodzący wpływ na gorszą dietę w krajach europejskich o niższych dochodach. Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia zwiększono spożycie składników odżywczych w ramach zdrowej diety, zwłaszcza żelaza i kwasu foliowego.

Odkrycia podkreślają potrzebę silnej polityki wspierającej dobre odżywianie, stawiając na pierwszym miejscu grupy o niższym poziomie edukacji.

Wykształcenie a dieta

Zła dieta i niedożywienie związane z chorobami niezakaźnymi, takimi jak otyłość, nadciśnienie i choroby sercowo-naczyniowe, stanowią poważne problemy zdrowotne w całej Europie. W 2018 r. 59% dorosłych w Europejskim Regionie WHO miało nadwagę lub otyłość, a choroby niezakaźne są główną przyczyną zgonów, chorób i niepełnosprawności w regionie.

Światowa Organizacja Zdrowia zachęca kraje do przeprowadzania krajowych badań dietetycznych w celu gromadzenia danych w celu informowania polityk zdrowia publicznego w celu zapobiegania takim chorobom.

Praca ta jako pierwsza łączy dane z krajowych badań ankietowych dotyczących diety z państw członkowskich WHO z wszystkich regionów Europy. Zapewnia największy reprezentatywny zestaw danych ankietowych dotyczących diety w Europie WHO, stanowiąc ważne źródło dowodów, na których można oprzeć politykę.

Czytaj także:

Czy dieta i suplementy przyspieszają opalanie?