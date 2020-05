3 trendy w odżywianiu, które budzą niepokój dietetyków

Regularnie w mediach pojawiają się diety, które obiecują utratę wagi w bardzo krótkim czasie. Kiedy ktoś gwarantuje ci spektakularne wyniki przy niewielkim wysiłku lub sprzedaje cudowne pigułki, mikstury lub suplementy z gwarancją stopienia tkanki tłuszczowej – bądź sceptyczny. Bierzemy pod lupę trzy obecne trendy dietetyczne, aby zobaczyć, jak ich założenia mają się do rzeczywistości.

Odwrotna dieta

Odwrotna dieta, określana jako „dieta po diecie”, polega na zwiększaniu spożycia energii w stopniowy sposób po zaprzestaniu stosowania diety o obniżonej energii. Odwrotna dieta jest popularna wśród kulturystów i sportowców, którzy starają się wrócić do „normalnych” wzorców żywieniowych bez przybierania na wadze. W teorii ​​zapewnienie niewielkiej nadwyżki spożycia energii może pomóc przywrócić poziomy hormonów w krążeniu i odwrócić wszelkie niekorzystne zmiany w wydatkach energetycznych organizmu, przywracając je do poziomów sprzed diety. Celem jest, aby nie przechowywać dodatkowej tkanki tłuszczowej ze względu na spożywanie większej ilości kalorii, niż są spalane. Niepotwierdzone doniesienia o sukcesie stosowania odwróconej diety wykazały nowy trend, ale nie ma badań testujących tę dietę w celu kontroli masy ciała. Dobre strategie odchudzania powinny minimalizować zapasy tkanki tłuszczowej przy jednoczesnym zachowaniu masy mięśniowej.

Dieta GAPS

Dieta Gut And Psychology Syndrome (GAPS) rozpoczyna się od ścisłej diety eliminacyjnej, po której następują fazy podtrzymania i ponownego wprowadzenia. Nie ma naukowych dowodów na poparcie twierdzenia, że dieta ta może podnieść „toksyczną mgłę z mózgu, aby umożliwić jej prawidłowy rozwój i funkcjonowanie”. Dieta GAPS nie została specjalnie opracowana do kontroli wagi; jest raczej promowana jako naturalne leczenie dla osób z problemami trawiennymi lub chorobami wpływającymi na mózg. Dieta zaleca usuwanie wszystkich ziaren, pasteryzowanych produktów mlecznych, skrobiowych warzyw i rafinowanych węglowodanów oraz zamianę ich na ryby, jajka, buliony, gulasze i sfermentowaną żywność.

Protokół GAPS zaleca także szereg suplementów, w tym probiotyki, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, enzymy trawienne i olej z wątroby dorsza, które mogą być sprzedawane na stronie internetowej. GAPS twierdzi, że leczy nieszczelne jelita, eliminując niektóre pokarmy, które je wywołują, i poprawia zdrowie trawienne i psychiczne. Podczas gdy przepuszczalność jelit jest zwiększona w niektórych sytuacjach, w tym w ciąży, podczas ćwiczeń wytrzymałościowych lub przy użyciu niesteroidowych leków przeciwzapalnych, nie ma dowodów na to, że reżim diety GAPS to rozwiązuje. Co więcej, napady biegunki występujące podczas stosowania diety GAPS nie „oczyszczają cię”. Nie ma naukowych dowodów na to, że jakakolwiek biegunka spowodowana przestrzeganiem tej diety jest pomocna.

Dieta HCG

Ludzka gonadatropina kosmówkowa (HCG) jest hormonem wytwarzanym podczas ciąży i wykorzystywanym w leczeniu niepłodności. Suplementacja HCG jest również stosowana u sportowców, ponieważ podwyższa produkcję testosteronu i buduje mięśnie u mężczyzn. Obecnie jednak hormon ten znajduje się na światowej liście substancji antydopingowych. HCG jest więc promowany jako suplement odchudzający, który może mobilizować tłuszcz i tłumić apetyt. Pierwotne badanie z 1954 r. dało pewne pozytywne wyniki i zapoczątkowało rozwój obecnej diety HCG. Dieta polega na przyjmowaniu suplementu HCG, zwykle w postaci płynnych kropli, przy jednoczesnym przestrzeganiu diety o bardzo niskim zużyciu energii wynoszącej tylko 500 kcal dziennie. Od 1954 r. żadne badania nie powtórzyły pierwotnych ustaleń. Konkluzja: utrata masy ciała wynika jedynie z dużego deficytu energii. Z tego powodu ta dieta nie jest zalecana.

