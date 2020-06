Dieta ketotariańska – na czym polega? Co to jest i czy pozwala schudnąć?

Dieta ketotariańska jest wegetariańską wersją popularnej diety ketogenicznej, która jest planem o niskiej zawartości węglowodanów, o dużej zawartości tłuszczu i umiarkowanym spożyciu białka.

Chociaż typowa dieta ketogeniczna może obejmować duże ilości mięsa i produktów mlecznych, takich jak ser i śmietana, dieta ketotariańska wyklucza większość produktów pochodzenia zwierzęcego z wyjątkiem jaj, ryb, skorupiaków i ghee – chociaż są one opcjonalne.

Dieta ketogeniczna jest skuteczną dietą odchudzającą i silnie przeciwzapalną. Może pomóc w leczeniu cukrzycy typu 2, niektórych zaburzeń mózgu i układu nerwowego, takich jak padaczka i choroba Alzheimera. Diety wegetariańskie mają działanie przeciwzapalne. Ponadto wykazano, że korzystnie wpływają na zdrowie serca, kontrolę masy ciała i kontrolę poziomu cukru we krwi. Zatem połączenie tych diet może dać ci to, co jest w nich najlepsze.

Jak jeść na diecie ketotariańskiej?

Aby przestrzegać diety ketotariańskiej, należy ograniczyć dzienne spożycie węglowodanów do mniej niż 5% kalorii. Dla wielu osób jest to 25 gramów węglowodanów netto – całkowita ilość węglowodanów minus błonnik – lub mniej. Ponadto powinieneś dążyć do spożywania 70-75% kalorii z tłuszczu i 20-25% kalorii z białka. Musisz także unikać mięsa, w tym wołowiny, kurczaka i wieprzowiny, a także produktów mlecznych, takich jak ser i śmietana.

Jakość żywności to kolejna ważna część diety ketotariańskiej. Powinieneś wybierać żywność organiczną, jeśli to możliwe i ograniczać niefermentowane produkty sojowe, takie jak tofu, ze względu na obecność fitoestrogenów, o których mówi się, że zaburzają działanie hormonów.

Potrzebne są jednak dalsze badania, aby w pełni zrozumieć wpływ fitoestrogenów na zdrowie, ponieważ niektóre badania wskazują, że mają one korzystne działanie, podczas gdy inne zauważają, że wady przeważają nad potencjalnymi korzyściami.

Ta dieta zachęca również do unikania olejów z nasion, takich jak kukurydza, soja i oleje roślinne, ponieważ sprzyjają stanom zapalnym z powodu wysokiej zawartości tłuszczu omega-6. Ponadto należy unikać warzyw psiankowatych, w tym bakłażanów, papryki, pomidorów i ziemniaków. Zwolennicy diety twierdzą, że zawierają substancje, które uniemożliwiają prawidłowe trawienie i wchłanianie składników odżywczych.

W diecie ketotariańskiej większość posiłków składa się z warzyw o niskiej zawartości węglowodanów, bez psiankowatych z niewielką porcją białka i zdrowych tłuszczów.

Czy pomaga w odchudzaniu?

Przeprowadzono niewiele badań dotyczących diety ketotariańskiej. Jednak keto jest bardzo skuteczną dietą odchudzającą, gdy ogranicza się także spożycie kalorii.

Bycie w ketozie – jest to spalanie tłuszczu na paliwo zamiast węglowodanów, co zdarza się, gdy poważnie ograniczasz spożycie węglowodanów – utrzymuje tempo metabolizmu w spoczynku. Może także pozwolić ci zachować beztłuszczową masę mięśniową.

W jednym badaniu z udziałem 89 osób z nadwagą i cukrzycą typu 2 stwierdzono, że osoby stosujące niskokaloryczną dietę keto straciły na wadze i miały większą poprawę kontroli cukru we krwi niż osoby stosujące dietę niskokaloryczną.

Ponadto dieta ketogeniczna równoważy hormony, które odgrywają rolę w kontroli głodu i sytości, co powoduje zmniejszenie głodu podczas ketozy.

Diety wegetariańskie mogą również sprzyjać odchudzaniu. W przeglądzie badań przeprowadzonych na ponad 1100 osobach osoby stosujące diety wegetariańskie i wegańskie straciły 1-3 kg więcej niż osoby stosujące diety niewegetariańskie w ciągu 18 tygodni.

Pomimo większej objętości pokarmy roślinne, takie jak warzywa nieskrobiowe, zwykle zawierają mniej kalorii niż pokarmy pochodzenia zwierzęcego, co oznacza, że ​​możesz jeść ich duże ilości dostarczając przy tym ułamek kalorii występujących w regularnych porcjach pokarmów mięsnych. Ponadto diety wegetariańskie są zwykle bogate w błonnik, a diety bogate w błonnik zostały powiązane z lepszą kontrolą masy ciała.

Inne możliwe korzyści

Istnieje wiele innych korzyści z diety ketotariańskiej. Chociaż istnieje niewiele szczegółowych badań, o jej korzyściach można wnioskować z bieżących badań nad dietami ketogenicznymi i wegetariańskimi.

Ponieważ jest wysoce przeciwzapalna, dieta ketotariańska może pomóc w wielu stanach zapalnych, takich jak cukrzyca typu 2 i choroby serca. Ponadto ketoza wpływa korzystnie na mózg i układ nerwowy. Dieta ketogeniczna jest nie tylko skutecznym lekiem na epilepsję i inne zaburzenia napadowe, ale może również pomóc w zapobieganiu i leczeniu choroby Alzheimera.

Co więcej, dieta ketotariańska może poprawiać zdrowie jelit. Jest bogata w sfermentowane produkty spożywcze, które mogą wprowadzać do jelit sporo zdrowych bakterii, a także błonnik, który może zmniejszać zaparcia i karmić zdrowe bakterie jelitowe. Obejmuje też ryby bogate w zdrowe, przeciwzapalne tłuszcze omega-3 oraz liczne warzywa we wszystkich różnych kolorach, dzięki temu jest pełna różnych składników odżywczych i przeciwutleniaczy.

