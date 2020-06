Czy batony proteinowe rzeczywiście pomagają schudnąć?

Skład odżywczy batonów białkowych może się znacznie różnić w produktach poszczególnych marek, a nawet w obrębie tej samej marki, a w różnych smakach. Wynika to głównie z różnic w składnikach. Wiele batonów białkowych może być wytwarzanych z daktyli i suszonych owoców, orzechów i nasion oraz pełnych ziaren, takich jak owies lub komosa ryżowa.

Przeciętny baton proteinowy zawiera 5-10 g tłuszczu, 25-35 g węglowodanów i 5-10 g błonnika. Oprócz białka i węglowodanów, wiele batonów białkowych jest dobrym źródłem mikroelementów, takich jak wapń, witaminy z grupy B, potas i żelazo. Badając etykiety składników, pamiętaj, że niektóre batony białkowe używają zastrzeżonej mieszanki składników i nie ujawniają szczegółów na opakowaniu.

Wiele batonów proteinowych zawiera również duże ilości dodanego cukru i niezdrowych środków słodzących, takich jak syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy, która może zwiększać ryzyko stłuszczenia wątroby, otyłości i cukrzycy, gdy jest spożywana w dużych ilościach. Ogólnie rzecz biorąc, większość batonów białkowych oferuje 150-400 kalorii i 10-20 g białka, chociaż niektóre zawierają około 30 g białka na porcję.

Źródło białka również jest różne. Niektóre batony zawierają jogurt w proszku, mleko lub białka mleczne, takie jak kazeina i serwatka, podczas gdy inne korzystają ze źródeł roślinnych, takich jak soja, groch lub brązowy ryż. Niektóre zawierają białka jaja, inne opierają się na orzechach i nasionach jako podstawowym źródle białka. Co więcej, niektóre batony proteinowe wykorzystują wysoce skoncentrowane źródła białka, takie jak izolaty białka serwatkowego lub sojowego, zamiast mniej przetworzonych opcji.

Czytaj także:

Tych produktów nie jedz po treningu. One tuczą!

Potencjalne zalety batonów proteinowych

Chociaż łatwo jest wziąć baton białkowy z półki, gdy jesteś głodny, istnieją pewne przypadki, w których może to być szczególnie korzystne.

Wygodne źródło składników odżywczych

Batony białkowe mogą być prostą, gotową do spożycia, pożywną przekąską. Występują w różnych smakach i łatwo je zjeść, dzięki czemu są wygodnym produktem do trzymania pod ręką. Jeśli szukasz czegoś na przekąskę w południe, baton zawierający rozsądną ilość białka i wysokiej jakości składników może być praktyczną opcją.

Zawartość białka i węglowodanów w batonach proteinowych może również sprawić, że będą dobrym wyborem na przekąskę przedtreningową lub potreningową, która może zapewnić zastrzyk energii do ćwiczeń lub pomóc w regeneracji mięśni. Co więcej, niektóre batony białkowe są dobrym źródłem błonnika pokarmowego, który jest ważny dla zdrowia układu trawiennego i może zapobiegać przejadaniu się między posiłkami.

Wreszcie, wiele batonów białkowych jest dobrym źródłem ważnych witamin i minerałów, takich jak wapń, żelazo, magnez, potas, fosfor, witaminy E i B, dzięki czemu pomagają zaspokoić codzienne zapotrzebowanie na te mikroelementy.

Utrata masy ciała

Wiele osób szuka batonów proteinowych, aby pomóc sobie w odchudzaniu.

Niektóre badania wskazują, że diety wysokobiałkowe wspierają zdrową utratę wagi w większym stopniu niż diety zawierające standardową ilość białka. Jest to prawdopodobnie spowodowane wypełniającym działaniem białka, które może ograniczać apetyt i zapobiegać przejadaniu się.

Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się wykorzystać batony proteinowe do tego celu, zdrowa utrata masy ciała wymaga również ogólnie zrównoważonej diety i regularnych ćwiczeń.

Przybranie na wadze

Aby przybrać na wadze, musisz spożywać więcej kalorii niż spalasz w ciągu dnia. Jeśli to jest twój cel, batony białkowe mogą być pomocnym dodatkiem do diety.

Wiele batonów proteinowych ma wysoką gęstość kaloryczną, co oznacza, że ​​zapewniają znaczną liczbę kalorii w jednej porcji, co ułatwia dodawanie kalorii bez konieczności spożywania dużej ilości dodatkowego jedzenia.

Na przykład niektóre batony proteinowe mogą zawierać ponad 350 kalorii na baton. Można je łatwo spożywać między posiłkami, aby dodać kalorie do diety i wspomóc przyrost masy ciała.

Mimo to, nawet jeśli twoim celem jest przybranie na wadze, wybierz batony proteinowe, które dostarczają pełnowartościowe składniki, a nie te pełne cukru i dodatków.

Czytaj także:

3 zdrowe produkty, które mogą utrudniać odchudzanie

Zamiennik posiłków

Batony proteinowe są często postrzegane jako szybki sposób na zastąpienie posiłku, zwłaszcza śniadania. Nie da się go porównać do śniadania złożonego z różnorodnych zdrowych produktów spożywczych, ale mimo to niektóre mogą być dobrą opcją.

Jeśli czasami chcesz zjeść szybkie śniadanie, dobrym rozwiązaniem mogą być batony proteinowe o wyższej kaloryczności, które nie zawierają dodatku cukru ani uwodornionych olejów.

Przyrost mięśni

Jeśli jesteś bardzo aktywną osobą z dużą ilością masy mięśniowej lub chcesz zwiększyć masę mięśniową, dodanie większej ilości białka do diety może ci w tym pomóc. American College of Sports Medicine zaleca sportowcom wytrzymałościowym i sportowcom siłowym spożywanie 1,2-1,7 g białka na kg masy ciała. Badania sugerują, że suplementacja białkiem może zwiększyć masę mięśniową i wydajność, gdy ogólny poziom aktywności fizycznej i dieta są odpowiednie.

Wady i środki ostrożności

Dostępne są niezliczone rodzaje batonów proteinowych. Może to utrudnić określenie, który z nich jest dla ciebie najlepszy, a także łatwe odrzucenie takiego, który może nie pasować do twoich celów.

Niektóre batony proteinowe są tak bogate w kalorie i cukier, że równie dobrze mogą znajdować się w dziale z typowymi słodyczami.

Aby poprawić smak, wielu producentów używa słodzików, które mogą różnić się od bardziej naturalnych słodzików, takich jak daktyle lub stewia, czy też niezdrowych, takich jak syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy. Wiele batonów proteinowych zawiera cukier trzcinowy lub miód.

Ponadto, podczas gdy tłuszcz w niektórych batonach proteinowych często pochodzi z orzechów i nasion, niektórzy producenci używają wysoko przetworzonych olejów roślinnych, takich jak olej palmowy, rzepakowy, orzechowy lub sojowy.

Jeśli jesz batony proteinowe wyłącznie dla białka, pamiętaj, że większość ludzi spożywa więcej białka niż potrzebuje, więc możesz już otrzymywać wystarczającą ilość tego składnika odżywczego.

Jedzenie białka w nadmiarze nie wydaje się być korzystne dla zdrowia przeciętnego człowieka, a takie postępowanie może być w niektórych przypadkach szkodliwe. Jeden przegląd 32 badań na ludziach wykazał, że spożywanie większej ilości białka niż wynosi zalecana ilość (RDA) w ilości 0,8 g na kg masy ciała było związane ze zwiększonym ryzykiem raka, chorób serca oraz kości, wątroby, i zaburzenia pracy nerek.

Jednak inne badania donoszą, że wysokie dzienne spożycie białka wynoszące około 3 g na kg masy ciała jest bezpieczne, przynajmniej w krótkim okresie. Na przykład badanie przeprowadzone na 14 mężczyznach przeszkolonych w zakresie odporności wykazało, że dzienne spożycie białka przekraczające 3,3 g na kg masy ciała przez 6 miesięcy nie wiązało się z żadnymi negatywnymi skutkami zdrowotnymi. Inne badania wykazały podobne wyniki.

Chociaż potrzebne są dalsze badania nad długoterminowymi skutkami zdrowotnymi diety wysokobiałkowej, prawdopodobnie dla większości osób wystarczające jest codzienne spożywanie zalecanych 0,8 g białka na kg masy ciała. Niemniej jednak należy pamiętać, że niektóre osoby, w tym sportowcy, kobiety w ciąży i karmiące piersią oraz osoby z niektórymi przewlekłymi chorobami, potrzebują codziennie więcej białka niż ogólna populacja.

Czytaj także:

Odżywki białkowe są dla mięśniaków? Bzdura! 5 rad dla kobiet, jak je stosować