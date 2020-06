6 sposobów na post przerywany. Który jest najbardziej skuteczny?

Post przerywany to niezwykle modna dieta, a raczej sposób odżywiania się, który polega na ograniczeniu spożycia żywności i napojów zawierających kalorie do ustalonego przedziału stałej liczby godzin dziennie i powstrzymaniu się od jedzenia przez pozostałe godziny w danej dobie. Cykl ten można powtarzać tak często, jak chcesz – od jednego lub dwóch razy w tygodniu do każdego dnia, w zależności od osobistych preferencji.

Post przerywany stał się popularny w ostatnich latach, szczególnie wśród osób, które chcą schudnąć i spalić tłuszcz. Podczas gdy inne diety często wymagają wdrożenia surowych zasad i stosowania określonych przepisów i składników, przerywany post jest łatwy do przestrzegania i może zapewnić dobre wyniki przy minimalnym wysiłku. Jest ogólnie uważany za mniej restrykcyjny i bardziej elastyczny niż wiele innych planów dietetycznych i można go łatwo dopasować do niemal każdego stylu życia.

Oprócz zwiększenia utraty masy ciała uważa się, że przerywany post poprawia kontrolę poziomu cukru we krwi, polepsza funkcjonowanie mózgu i wydłuża życie. Ale która wersja jest najlepsza?

Czytaj także:

Oto, dlaczego nie chudniesz na poście przerywanym. Nie popełniaj już tych błędów!

Czym różnią się poszczególne wersje postu przerywanego?

Czytaj także:

Dieta ketotariańska – na czym polega? Co to jest i czy pozwala schudnąć?Czytaj także:

Dieta wysokobiałkowa – plusy i minusy