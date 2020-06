Czy pektyna szkodzi zdrowiu? W jakich produktach występuje?

Pektyny zaliczane są do grupy węglowodanów. Pozyskiwane są m.in. z jabłek i owoców cytrusowych, jednak występują także w warzywach i nasionach. Jest to rozpuszczalny w wodzie błonnik pokarmowy, który pozytywnie wpływa na funkcjonowanie jelit oraz wykazuje inne właściwości prozdrowotne.

Pektyna – co to jest?

Pektyna to wielocukier, który występuje w owocach, warzywach oraz niektórych nasionach. Jego funkcją jest utrzymanie rośliny w optymalnej kondycji, poprzez zapewnienie prawidłowego poziomu nawilżenia, dbanie o układ immunologiczny oraz ochronę przed chorobotwórczymi patogenami np. grzybami i bakteriami. Pektyny występują przede wszystkim w ścianach komórkowych roślin.

Pektyna zaliczana jest także do grupy związków tworzących błonnik pokarmowy. Rozpuszcza się w wodzie, więc wykazuje działanie identyczne, jak błonnik pochodzący z łuski zbóż – pęcznieje pod wpływem wody, zapewniając szybkie uczucie sytości oraz pomaga usuwać gromadzące się w jelitach resztki kałowe. Co więcej, pektyna wiąże związki cholesterolu oraz tłuszcz w jelitach, zapobiegając ich wchłanianiu.

W przemyśle spożywczym pektyny stosowane są od długiego czasu. Nie należą do grupy szkodliwych dodatków do żywności; zaliczane są natomiast do grupy w pełni naturalnych substancji o właściwościach zagęszczających i stabilizujących, dzięki którym można uzyskać odpowiednią konsystencję np. dżemów, marmolad, galaretek oraz niektórych przetworów mlecznych.

Wyróżnia się wiele rodzajów pektyn. Do najczęściej stosowanych należą pektyna jabłkowa i pektyna amidowana. Stosuje się je przede wszystkim do zagęszczania i stabilizacji przetworów owocowych m.in. soków, dżemów i galaretek. Pektynę można też kupić w formie suplementów diety. W tym przypadku także stosuje się pektynę jabłkową, jednak znacznie popularniejsza jest pektyna grejpfrutowa.

Pektyny można też przygotować samodzielnie z resztek owoców np. jabłek.

Pektyna – szkodliwość

Pektyny nie wykazują negatywnego wpływu na zdrowie, wręcz przeciwnie, pomagają usprawnić funkcjonowanie układu pokarmowego oraz chronią nas przed wieloma schorzeniami, które są związane np. z wysokim poziomem złego cholesterolu we krwi.

Od wielu lat trwają intensywne badania nad wpływem pektyn na zdrowie. Niektóre z nich dowodzą, że pektyny skutecznie redukują przewlekłe biegunki oraz zaparcia, inne pozwoliły dowieść zależności pomiędzy pektynami i ograniczeniem wchłaniania cholesterolu i tłuszczu z pożywienia. Dzięki temu pektyny chronią m.in. przed nadmiernym przybieraniem na wadze i pomagają zmniejszyć ryzyko wystąpienia zawału. Co więcej, pektyny pomagają zapobiegać nagłym skokom poziomu glukozy we krwi, więc zalicza się je do grupy związków chroniących przed rozwojem cukrzycy i innych zaburzeń gospodarki węglowodanowej organizmu.

W jakich produktach spożywczych znajdziemy pektyny?

Pektyny naturalnie występują w wielu owocach i warzywach. Ich źródłem są m.in.:

owoce cytrusowe,



owoce jagodowe,



owoce jednopestkowe.

Sporo pektyn znajdziemy w pomarańczach, grejpfrutach, cytrynach, brzoskwiniach, bananach, jabłkach, śliwkach oraz porzeczkach i jeżynach.

Źródłem pektyn są także niektóre produkty spożywcze. Pektyny dodawane są do niektórych przetworów mlecznych, które wymagają zagęszczenia; znajdziemy je w serkach topionych i serkach ziarnistych. Coraz częściej naturalne pektyny zastępują sztuczne substancje zagęszczające w deserach mlecznych np. jogurtach i serkach smakowych. Źródłem pektyn są również niektóre sosy do potraw (majonez, ketchup, sos tatarski), produkty bezglutenowe (gluten nadaje odpowiednią konsystencję i trzeba go zastąpić związkami o podobnych właściwościach). Powszechnie stosuje się także pektyny w celu glazurowania produktów spożywczych i w przemyśle cukierniczym np. podczas wyrobu lodów.

Czytaj także:

9 korzyści zdrowotnych jedzenia pomelo. Czy pozwala schudnąć?