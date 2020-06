9 korzyści zdrowotnych jedzenia pomelo. Czy pozwala schudnąć?

Słodkie, kolorowe owoce cytrusowe wprowadzają promienie słońca w zimowe dni, a latem orzeźwiają. Ale są nie tylko aromatyczne i ładne – są również dobre dla zdrowia. Ta klasa owoców obejmuje cytryny, limonki, pomarańcze i grejpfruty, a także wiele innych odmian – w tym pomelo. Mają wiele korzyści zdrowotnych, od zwiększania odporności po walkę z rakiem.

Owoce cytrusowe rosną na kwitnących drzewach i krzewach. Charakteryzują się porowatą skórką i białym rdzeniem, które otacza soczyste segmenty. Pochodzą z Australii, Nowej Gwinei, Nowej Kaledonii i prawdopodobnie Azji Południowo-Wschodniej. Obecnie są uprawiane w tropikalnych i subtropikalnych klimatach na całym świecie. Główne centra produkcyjne to Hiszpania, Brazylia, Chiny, USA, Meksyk i Indie. Co ciekawe, prawie jedna trzecia wszystkich owoców cytrusowych jest wykorzystywana do produkcji soku. Przez cały rok można znaleźć wszelkiego rodzaju owoce cytrusowe. Sezon szczytowy dla pomarańczy i grejpfrutów na półkuli północnej przypada na okres od połowy grudnia do kwietnia.

Pomelo to duży azjatycki owoc cytrusowy ściśle związany z grejpfrutem. Ma kształt łzy i ma zielony lub żółty miąższ oraz grubą, jasną skórkę. Może rosnąć do wielkości kantalupa lub większej. Pomelo smakuje podobnie do grejpfruta, ale jest słodsze. Zawiera kilka witamin, minerałów i przeciwutleniaczy, dzięki czemu stanowi zdrowy dodatek do diety. Poniżej znajdziesz 9 korzyści zdrowotnych płynących z jedzenia pomelo.

Dlaczego warto jeść pomelo?

