Potencjalne skutki uboczne stosowania diety wegańskiej

Chociaż prawdą jest, że w sklepach spożywczych jest więcej wegańskich produktów zastępczych niż kiedykolwiek wcześniej, a restauracje stają się coraz bardziej przychylne osobom preferującym roślinne pożywienie, jedzenie wegan cechują z natury restrykcyjne zasady – co sprawia, że ​​może być to sposób żywienia trudny do przestrzegania. Pomimo wielu wegańskich produktów na rynku, wielu wegan ma problem ze znalezieniem odpowiednich opcji w restauracjach lub w miejscach spotkań towarzyskich. Z tego powodu ten rodzaj diety może nie być najlepszym planem żywieniowym dla wszystkich.

Ponadto dietetycy twierdzą, że istnieją pewne składniki odżywcze, które mogą być trudne do pozyskania jedynie z roślin. To ma znaczenie, ponieważ jeśli masz niedobór tych składników odżywczych, możesz być narażony zarówno na drobne, jak i poważne problemy zdrowotne. W tym miejscu specjaliści zwracają uwagę na największe potrzeby w zakresie składników odżywczych, które weganie powinni traktować priorytetowo. Zatem jak zapewnić sobie wystarczającą ilość kluczowych witamin i minerałów, które są niezbędne do zdrowego życia? Co może grozić z powodu przyjęcia diety wegańskiej?

Czytaj także:

7 składników odżywczych, których nie pozyskasz z roślin. Przestroga dla wegan!

W jaki sposób dieta wegańska może zaszkodzić?

Czytaj także:

Te pokarmy roślinne zawierają tyle samo białka, co mięso. Czy masz je w swojej kuchni?Czytaj także:

Czy każdy alkohol jest odpowiedni dla wegan?