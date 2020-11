Dlaczego warto przyjmować probiotyki? O tym mogłeś nie wiedzieć

Nie bez powodu mówi się, że „jelita są drugim mózgiem”. To w nich produkowana jest serotonina, to od ich kondycji w dużej mierze zależy nasza odporność. Jak zadbać o zdrowie jelit? Przede wszystkim należy włączyć do diety więcej probiotyków.

X-news Zdrowie Wprost Źródło: