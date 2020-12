Grupa krwi nie ma wpływu na efekty diety roślinnej

Grupy krwi A, B i 0 odnoszą podobne korzyści z diety roślinnej. Tak wynika z nowych badań opublikowanych w Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

Wyniki nowego badania pozwoliły obalić zasadność „diety zgodnej z grupą krwi”. Naukowcy zauważyli, że grupa krwi nie była powiązana z wpływem diety roślinnej na masę ciała, tkankę tłuszczową, stężenie lipidów w osoczu lub kontrolę poziomu cukru we krwi. Grupa krwi nie ma znaczenia Badanie jest oparte na innym randomizowanym badaniu kontrolnym, w którym losowo przydzielono uczestników z nadwagą i bez cukrzycy do grupy interwencyjnej lub kontrolnej w stosunku 1:1 na 16 tygodni. Uczestnicy grupy interwencyjnej stosowali niskotłuszczową dietę roślinną. Grupa kontrolna nie zmieniła diety. Kluczowym odkryciem jest to, że dieta roślinna przyspieszała metabolizm, mierzony wzrostem poposiłkowego spalania kalorii średnio o 18,7% w grupie interwencyjnej w porównaniu z grupą kontrolną. Aby rozważyć potencjalny związek między grupą krwi a dietą, naukowcy podjęli dodatkowy krok polegający na przeprowadzeniu wtórnej analizy wśród uczestników grupy interwencyjnej 16-tygodniowego randomizowanego badania klinicznego. Rozważali, czy wpływ diety roślinnej na masę ciała, stężenie lipidów we krwi i kontrolę poziomu cukru jest związany z grupą krwi A, B lub 0. „Dieta zgodna z grupą krwi” miałaby bazować głównie na roślinach w przypadku osób z grupą krwi A, natomiast w przypadku osób z grupą krwi 0 miałaby to być dieta bogata w mięso. – Odkryliśmy, że grupa krwi nie ma znaczenia – mówi autor badania, lekarz Neal Barnard. – Chociaż idea diety zgodnej z grupą krwi jest taka, że dieta roślinna powinna być lepsza dla grupy krwi A, a mniej korzystna dla grupy krwi 0, okazało się, że jest korzystna dla osób z każdą grupą krwi. Za to nie ma dowodów na to, że diety mięsne są dobre dla każdego. Dieta wegańska korzystna dla każdej grupy krwi – Nasze badania pokazują, że dieta wegańska oparta na spożyciu owoców i warzyw, roślin strączkowych i produktów pełnoziarnistych przynosi równe korzyści posiadaczom wszystkich grup krwi, ze szczególnym uwzględnieniem utraty wagi i zdrowia kardiometabolicznego u dorosłych z nadwagą – mówi Barnard. Główne mierzone w badaniu wyniki to masa ciała, masa tkanki tłuszczowej, objętość trzewnej tkanki tłuszczowej, poziom lipidów we krwi, stężenie glukozy w osoczu na czczo i HbA1c. Testy T porównywały uczestników z grupą krwi A ze wszystkimi innymi uczestnikami (spoza grupy A), a osoby z grupą krwi 0 ze wszystkimi pozostałymi uczestnikami (spoza grupy 0). Nie było znaczących różnic między osobami z grupą krwi A i nie-A ani między osobami z grupą krwi 0 i nie-0. Średnia zmiana masy ciała wyniosła -5,7 kg dla uczestników z grupą krwi A i -7,0 kg dla uczestników innych niż A i -7,1 kg dla uczestników typu 0 i -6,2 kg dla uczestników innych niż 0. Średni poziom cholesterolu całkowitego zmniejszył się o 17,2 mg / dl w grupie typu A i 18,3 mg / dl u uczestników innych niż A, oraz o 17,4 mg / dl wśród uczestników typu O i 18,4 mg / dl u uczestników innych niż 0. Czytaj też:

