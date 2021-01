Dieta najlepsza dla zdrowia serca: śródziemnomorska czy niskotłuszczowa? Starcie zdrowotnych gigantów

Naukowcy odkryli, że dieta śródziemnomorska może poprawić funkcję śródbłonka u osób z chorobą wieńcową. Śródbłonek to cienka błona pokrywająca wnętrze naczyń krwionośnych i serce. Odgrywa szereg ról ważnych dla funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego. Najnowsze badania mogą pomóc lekarzom w udzielaniu porad żywieniowych osobom z chorobą wieńcową.

Choroby serca

Choroby serca są częstą przyczyną zgonów. Wysokie ciśnienie krwi, wysoki poziom cholesterolu lub palenie tytoniu zwiększają ryzyko rozwoju chorób serca, a one zwiększają ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca, arytmia lub niewydolność serca.

Modyfikacja diety to kluczowy sposób na zmniejszenie ryzyka chorób serca. Przez wiele lat naukowcy wykazywali korzyści dla zdrowia serca wynikające ze stosowania diety śródziemnomorskiej. Obejmuje ona oliwę z oliwek, warzywa, orzechy, rośliny strączkowe, owoce i produkty pełnoziarniste, niewielką ilość nabiału i mięsa oraz umiarkowaną ilość ryb i czerwonego wina.

Eksperci ds. zdrowia, w tym z American Heart Association (AHA), również powiązali dietę niskotłuszczową z poprawą zdrowia serca. Ten rodzaj diety obejmuje zmniejszoną ilość wszystkich rodzajów tłuszczów i zwiększoną ilość węglowodanów złożonych.

Zespół odpowiedzialny za niniejsze badanie postanowił zbadać wpływ każdego rodzaju diety na śródbłonek, ponieważ dysfunkcja śródbłonka jest predyktorem chorób sercowo-naczyniowych. Według prof. José López-Mirandy, autora badania i koordynatora grupy badawczej Nutritional Genomics and Metabolic Syndrome w Majmonides Biomedical Research Institute w Kordobie w Hiszpanii, „stopień uszkodzenia śródbłonka pozwala przewidzieć wystąpienie przyszłych incydentów sercowo-naczyniowych, takich jak ostre zawały mięśnia sercowego”.

– Jeśli możemy podjąć działania na początkowych etapach, pobudzając regenerację śródbłonka i lepszą funkcję śródbłonka, możemy zapobiec nawrotom zawałów serca i chorób serca – mówi.

Przebieg badania

Aby określić potencjalne korzyści diety śródziemnomorskiej w porównaniu z dietą niskotłuszczową w zakresie dysfunkcji śródbłonka, naukowcy przeanalizowali dane zebrane w ramach badania Coronary Diet Intervention with Olive Oil and Cardiovascular Prevention, randomizowanego badania z pojedynczą ślepą próbą. Badaniem objęto 1002 osoby z chorobą wieńcową, u których nie wystąpił incydent wieńcowy w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Naukowcy dzięki wykorzystaniu odpowiednich metod badawczych mogli określić wyjściowy poziom dysfunkcji śródbłonka wśród uczestników. Następnie przydzielili uczestników do dwóch grup: jedna była na diecie śródziemnomorskiej przez 1 rok, a druga na diecie niskotłuszczowej przez 1 rok. Pod koniec roku zespół ponownie zmierzył funkcję śródbłonka uczestników. W sumie badanie ukończyło 805 uczestników.

Dieta śródziemnomorska przyniosła większe korzyści

W porównaniu z dietą niskotłuszczową, dieta śródziemnomorska znacząco poprawiła funkcję śródbłonka uczestników - bez względu na to, jak poważna była dysfunkcja. Jak wyjaśnia prof. López-Miranda:

– Zaobserwowaliśmy, że model diety śródziemnomorskiej indukuje lepszą funkcję śródbłonka, co oznacza, że tętnice były bardziej elastyczne w dostosowywaniu się do różnych sytuacji, w których wymagany jest większy przepływ krwi. Zdolność śródbłonka do regeneracji była lepsza i wykryliśmy znaczne zmniejszenie uszkodzeń śródbłonka, nawet u pacjentów z dużym ryzykiem.

Naukowcy odkryli również, że dieta śródziemnomorska skutkowała poprawą poziomu cholesterolu lipoprotein o dużej gęstości i obniżeniem poziomu glukozy na czczo i białka C-reaktywnego u uczestników w porównaniu z dietą niskotłuszczową. Sugerują, że czynniki te mogą przyczyniać się do korzystnego wpływu diety śródziemnomorskiej na funkcje śródbłonka.

Odkrycia pokazują, że przejście na dietę śródziemnomorską może pomóc zmniejszyć ryzyko uszkodzenia śródbłonka, choroby niedokrwiennej serca i przyszłych zdarzeń wieńcowych.

Czytaj też:

Ser feta: naprawdę warto go jeść! Za chwilę dowiesz się, dlaczegoCzytaj też:

Ta dieta pomoże kobietom zmniejszyć ryzyko cukrzycy typu 2Czytaj też:

Czy dieta może łagodzić skutki stresu? Ta konkretna tak