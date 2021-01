Dokonaj tych 4 prostych zmian w diecie, by zwalczyć stan zapalny

Niski poziom krótkotrwałego stanu zapalnego może przynieść korzyści organizmowi i chronić go przed infekcja. Ale przedłużające się zapalenie może prowadzić do całej masy problemów zdrowotnych, od zaledwie frustrujących (jak trądzik) do naprawdę groźnych (takich jak choroby przewlekłe i autoimmunologiczne).

Stan zapalny to złożony problem, a przewlekłe zapalenie może być wywołane (lub zaostrzone) przez różne czynniki, od diety po poziom stresu i inne rzeczy związane ze stylem życia. Co więc może z tym zrobić przeciętny człowiek? Ekspert medycyny funkcjonalnej, lekarz Michael Greger, podzielił się swoimi najlepszymi wskazówkami dotyczącymi zwalczania stanów zapalnych.

1. Spróbuj diety przeciwzapalnej

Chociaż może być konieczne wprowadzenie pewnych poprawek w diecie w zależności od tego, co działa, a co nie działa w przypadku twojego organizmu, dr Greger mówi, że przestrzeganie diety przeciwzapalnej (czyli ograniczającej potencjalnie prozapalne składniki, takie jak pszenica, nabiał i cukier) to dobry start, jeśli nie masz pojęcia, jak się odżywiać.

– Ten plan żywieniowy został opracowany przez naukowców, którzy przeprowadzili tysiące eksperymentów, podczas których karmili ludzi szeroką gamą pokarmów i mierzyli markery stanu zapalnego – mówi dr Greger.

Jak wygląda wprowadzenie tej diety w życie ? Oznacza to przede wszystkim spożywanie zielonych warzyw liściastych, zdrowych tłuszczów, pokarmów o dużej zawartości przeciwutleniaczy oraz unikanie przetworzonej żywności.

2. Uzupełnij błonnik

Jest powód, dla którego ludzie tak bardzo doceniają błonnik. Badania wykazały, że błonnik może sprzyjać rozwojowi dobrych bakterii jelitowych, które mogą wspierać układ odpornościowy (a tym samym pomagać w osiąganiu długowieczności i zwalczać stany zapalne). Dlatego dr Greger mówi, że liściaste warzywa są tak ważne w diecie przeciwzapalnej. Są pełne błonnika! Specjalista dodaje, że rośliny strączkowe są kolejnym bogatym w błonnik produktem, który pomaga w zmniejszaniu stanu zapalnego. Jedno z badań naukowych wykazało, że regularne spożywanie roślin strączkowych, takich jak ciecierzyca, soczewica, groch i fasola, wiązało się z niższym poziomem stanu zapalnego w organizmie.

3. Dodawaj przyprawy o właściwościach przeciwzapalnych do posiłków

Dr Greger mówi, że niektóre przyprawy okazują się szczególnie skuteczne w łagodzeniu stanu zapalnego. Prawdopodobnie można się domyślić, co jest najlepsze: kurkuma. Kurkumina w kurkumie wiąże się z poprawąy stanów zapalnych, począwszy od zapalenia stawów i zespołu metabolicznego, aż po lęk. Połącz kurkumę z czarnym pieprzem, który zwiększa biodostępność kurkuminy o 2000%. Dr Greger twierdzi, że oprócz kurkumy, czosnek i imbir są wysoko na liście wskaźników przeciwzapalnych.

4. Miej zdrowy plan zarządzania stresem

Stan zapalny jest spowodowany nie tylko jedzeniem.

– Stres to niezdrowe pożywienie dla duszy – mówi dr Cole. – Przewlekły stres jest również związany ze stanami zapalnymi i innymi złymi dla zdrowia skutkami. Spożywanie tych wszystkich niesamowitych produktów, które pomagają obniżyć stan zapalny, może pomóc w regulacji szlaków antyoksydacyjnych, ale jakie są twoje relacje z innymi ludźmi? Jaka jest twoja relacja z twoim własnym ciałem, jedzeniem i otaczającym cię światem? Te rzeczy również wywołują kaskadę stanów zapalnych.

Spróbuj znaleźć równowagę w swoim życiu. Oczywiście nie jest łatwo być po prostu „mniej zestresowanym” – kluczem jest wypracowanie różnych zdrowych mechanizmów radzenia sobie ze stresem.

