3 pokarmy, których nie można jeść na diecie paleo

Dieta paleolityczna opiera się na produktach, które spożywali nasi przodkowie, żyjący w okresie paleolitu. Twórcy diety paleo są zdania, że jest to właściwym sposobem na zdrowie i zachowanie szczupłej sylwetki.

Dieta paleo bazuje jedynie na naturalnych, nieprzetworzonych i zdrowych produktach spożywczych. Spożywa się więc różnego rodzaju mięsa (ale głównie chude), ryby, owoce morza, grzyby, orzechy, jajka, warzywa (bez skrobi), owoce i oleje nierafinowane.

Czego nie jadać na diecie paleo?

Rośliny strączkowe i fasola. Ponieważ starożytni ludzie nie uprawiali strączków, dieta paleo jest ograniczona w te produkty. Motywuje się to również faktem bogactwa kwasu fitowego w fasoli, który może powodować problemy zdrowotne.

Ziarna. Produkty ziarniste są bogate w węglowodany, a obecnie wysoce hybrydyzowane i przetwarzane. Dlatego dieta paleo ogranicza spożywanie jakiegokolwiek rodzaju zbóż. Makaron, ryż, syrop kukurydziany i ciemny chleb również są niedozwolone.

Żywność przetworzona. Łatwo się domyślić, że w produktach, które spożywali nasi przodkowie nie znajdziemy żywności przetworzonej, typu ciasta, sery, pizza, frytki i zupki instant. Wszystko, co nie jest naturalne, nie jest dozwolone.

Czy dieta paleo faktycznie jest zdrowa?

Tego typu sposób odżywiania budzi wiele kontrowersji, ponieważ nie żyjemy już w erze paleolitu. Mamy przed sobą inne problemy i wyzwania, a nasz styl życia zmienił się diametralnie. Czy taką dietę można dostosować do obecnych czasów?

Zdaniem dietetyków dieta paleo wcale nie należy do zdrowych, gdyż jej założenia prawie całkowicie eliminują z jadłospisu węglowodany. Niesie to za sobą spore zagrożenia. Działają one jak „paliwo dla mózgu”, z którego korzystamy intensywniej niż nasi przodkowie. W zdrowej diecie 50-60% dziennej dawki energii powinny stanowić węglowodany, 15-20% białko i 25% tłuszcze.

Czytaj też:

5 najzdrowszych zbóż, które warto dodać do swojej diety