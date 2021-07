Jak zwalczać niedobory żywieniowe na diecie wegańskiej?

Dzisiejsze czasy z pewnością są początkiem... ery weganizmu. Ten styl odżywiania jest nie tylko odpowiedzią na okrucieństwo wobec zwierząt, ale także wynikiem coraz większej świadomości na temat masowej produkcji żywności, która trafia do sklepów. Wiele osób chcąc uniknąć chemicznych dodatków, konserwantów i nietolerancji pokarmowych niejako „wraca do korzeni” – żywiąc się pokarmami roślinnymi. Dostarczają bogactwo składników odżywczych do organizmu, pozwalając zachować zdrowie i energię.

Niedobory dużym ryzykiem na diecie wegańskiej

Tego typu styl odżywiania wymaga jednak (nieco więcej, niż) podstawowej wiedzy na temat składników odżywczych. Łatwo bowiem „nabawić się” niedoborów, jeśli dieta jest mało różnorodna i ogranicza się tylko do małej grupy pokarmów. Dobrze zaplanowana dieta wegańska ma z kolei do zaoferowania wiele korzyści dla zdrowia.

Jak uniknąć niedoborów?

Zadbaj o witaminę B12

Rezygnując z jedzenia mięsa, jajek, produktów mlecznych lub jakichkolwiek produktów pochodzenia zwierzęcego, narażamy się przede wszystkim na niedobory witaminy B12. Niedobór witaminy B12 może doprowadzić do anemii i innych schorzeń. Odpowiedzią może być włączenie suplementów tej witaminy B12 do codziennej diety. Spożywaj także bogate źródła multiwitamin, żelaza, magnezu i błonnika, takie jak ziarno sojowe, mleko sojowe lub migdałowe, grzyby, czy awokado.

Pamiętaj o żelazie

Żelazo odgrywa ogromną rolę w produkcji krwi, będąc głównym składnikiem hemoglobiny oraz mioglobiny. Jest niezbędne także dla aktywności oddechowej, metabolizmu energetycznego, syntezy kolagenu i neuroprzekaźników. Aby uniknąć niedoborów żelaza, dołącz do menu duże ilości fasoli i roślin strączkowych. Spróbuj również połączyć je z owocami, aby ułatwić proces wchłaniania żelaza.

Dołącz do posiłków orzechy i nasiona

Regularne spożywanie nasion takich jak chia, len, słonecznik, arbuz i dynia może pomóc przezwyciężyć nieproszone zmęczenie i utratę energii. Zawierają one bowiem dużą ilość jednonienasyconych tłuszczów, witamin, błonnika i wielonienasyconych tłuszczów (kwasy tłuszczowe omega-3), które wspomagają aktywność metaboliczną organizmu.

Spożywaj warzywa liściaste

Aby uchronić się od niedoborów składników odżywczych, zwiększ spożycie szpinaku, jarmużu lub brokułów itp. Zielone warzywa liściaste są bogatym źródłem białka, błonnika pokarmowego, witaminy A, C, K, karotenoidów, kwasu foliowego i manganu. Poza tym są pyszne i wzbogacą niejeden roślinny posiłek.

