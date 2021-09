Płatki drożdżowe wegańskim hitem. Jak je jeść?

Płatki drożdżowe uważane są za wegański odpowiednik sera. Są bardzo zdrowe, zawierają szereg wartościowych składników odżywczych. Czym właściwie są i jak je wykorzystać w kuchni?

Płatki drożdżowe – co to jest?

Płatki drożdżowe to nieaktywne biologicznie drożdże. Wyglądają trochę jak bułka tarta, ale pachną dokładnie tak samo jak świeże drożdże. Mają bardzo korzystny wpływ na zdrowie, dlatego są chętnie wykorzystywane w kuchni.

Pokochali je głównie weganie, którzy szukają zamienników różnych produktów. Płatki drożdżowe mają zbitą konsystencję, dlatego świetnie zastępują ser żółty, np. do pizzy, lasagne czy innych zapiekanek.

Wartości odżywcze

Płatki drożdżowe zawierają:

witaminy z grupy B

potas



żelazo

wapń

miedź

cynk

błonnik

antyoksydanty

Właściwości

Płatki drożdżowe zawierają sporo żelaza, dlatego weganie wykorzystują je, by uzupełnić ten pierwiastek w diecie. Oprócz tego są dobrym źródłem potasu wspomagającego pracę serca i układu krążenia oraz błonnika, dbającego o prawidłową perystaltykę jelit. Przyspieszają przemianę materii i wzmacniają metabolizm, ale przy tym nie powodują problemów jelitowych tak jak zwykłe drożdże.

Na cholesterol

Płatki drożdżowe są źródłem błonnika, pomagają zatem zachować równowagę w mikroflorze jelitowej. Usprawniają wydalanie z organizmu złogów oraz różnych substancji, także „złego” cholesterolu LDL. Dzięki temu chronią organizm przed rozwojem chorób cywilizacyjnych takich jak miażdżyca.

Na dobrą odporność

Płatki wzmacniają układ immunologiczny. Zawierają m.in. beta-glukan, węglowodan, który wspomaga odporność i chroni przed działaniem wirusów i bakterii. Ma on zdolność przyczepiania się do nabłonka jelit i w ten sposób wypychania złych bakterii z układu pokarmowego. To sprawia, że wspomaga mikroflorę jelitową i w efekcie zwiększa odporność.

Na trawienie

Jest to produkt, który wzmacnia pracę układu trawiennego. Usprawnia metabolizm, dzięki czemu pomaga zachować smukłą sylwetkę i zrzucić zbędne kilogramy. Zapewnia także dobrą pracę jelit i narządów układu pokarmowego.

Bogactwo witamin z grupy B

Płatki drożdżowe są doskonałym źródłem witamin z grupy B, głównie B3 oraz B12. Wspomagają one pracę mózgu, usprawniają pamięć oraz odpowiadają za dobrą koncentrację. Dodatkowo regulują procesy zachodzące w skórze, dzięki czemu minimalizują ryzyko podrażnień i alergii.

Profilaktyka antynowotworowa

Płatki drożdżowe są bogate w przeciwutleniacze, które wspomagają zwalczanie wolnych rodników. Są to bardzo silne przeciwutleniacze, dzięki czemu wzmacniają barierę ochronną organizmu i stanowią dobrą profilaktykę antynowotworową.

Przeciwskazania

Mimo ogromnych zalet płatków drożdżowych, nie wszyscy powinni po nie sięgać. Niewskazane są osobom, które są uczulone również na zwykłe drożdże – płatki także mogą wywołać reakcję alergiczną. Oprócz tego jedzenie ich w dużych ilościach może doprowadzić do pojawienia się zaczerwień na skórze.

Jak wykorzystać produkt?

Płatki drożdżowe nadają się do różnych potraw. Można je dodawać do śniadań, przygotowując wegańskie pasty do pieczywa czy też odpowiednik jajecznicy. Świetnie zastąpią ser w sosach, tostach, zapiekankach, a nawet pizzy. Wystarczy dodać łyżkę płatków, by poprawić smak potraw i nadać im wartości odżywczych.

Gdzie je kupić?

Płatki drożdżowe kupimy w sklepach ekologicznych, a także w niektórych drogeriach. Można je również przyrządzić samemu, wykorzystując zwykłe drożdże i cukier. Wystarczy je rozpuścić w ciepłej wodzie (ale nie gorącej, by nie sparzyć drożdży) i dodać łyżkę cukru. To sprawi, że drożdże zaczną pracować.

Następnie przykrywamy bawełnianą ściereczką i czekamy aż urosną (od 30 do 60 minut). Później pieczemy je w piekarniku w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez 15 minut. Potem studzimy i ścieramy na tarce.

