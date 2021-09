3 pomysły na zdrowe panierki, którymi zastąpisz bułkę tartą. Są proste!

Kotlety, nuggetsy, kawałki kurczaka, smażone ryby – kochamy panierki za to, że tak przyjemnie chrupią w ustach. Jak można się domyślić, klasyczne panierki z bułki tartej nie są zbyt zdrowe. Nie mają zbyt wielu wartości odżywczych, za to dostarczają kalorii. Na szczęście można je zastąpić zamiennikami, które są dużo bardziej zdrowe, a także chrupią!

Czym zastąpić panierkę?

Klasyczne panierki przygotowywane są z bułki tartej, czasem z dodatkiem przypraw lub... mąki pszennej. Niestety, nie mają wartości odżywczych, dostarczają za to masy pustych kalorii. Na szczęście nie trzeba wiele wysiłku, by zastąpić bułkę innymi produktami z kuchni.

Wszelkiego rodzaje płatki, orzechy, pestki pomogą nam zapewnić chrupiącą skórkę na mięsnych daniach i dostarczą przy tym szeregu mikroelementów lub zdrowych kwasów tłuszczowych.

Panierka z płatków

Do panierowania znakomicie sprawdzą się wszelkiego rodzaju płatki np. owsiane, kukurydziane czy ryżowe. Płatki owsiane to skarbnica witamin, która doskonale dostarcza energii. Zawierają m.in. witaminy z grupy B, magnez, mangan, witaminy z grupy B czy kwas foliowy. Wspomagają pracę układu, układu odpornościowego oraz wpływają na poprawę stanu włosów, skóry i paznokci.

Płatki kukurydziane z kolei są źródłem luteiny, niacyny czy kwasu foliowego, a także wielu mikroelementów. Oczywiście, warto wybierać zwykłe płatki, które nie są wzbogacane cukrem czy substancjami słodzącymi.

Z orzechów

Drobno pokrojone orzechy (np. włoskie czy laskowe) pomogą nam uzyskać chrupiącą panierkę, a przy okazji będą stanowiły dodatkowe źródło kwasów tłuszczowych. Orzechy są dobrym źródłem błonnika, który wspomaga pracę jelit i przyspiesza metabolizm. Pomagają unormować cholesterol, obniżyć poziom złych frakcji cholesterolu, a dodatkowo świetnie odżywiają mózg.

Świetnie sprawdzą się także migdały, które mają delikatny smak, a zawierają dużo magnezu i witamin z grupy B. Dzięki temu one również wspomagają pracę mózgu, usprawniają pamięć i koncentrację.

Z pieczywa pełnoziarnistego

Bardzo prostym pomysłem na panierkę jest wykorzystanie pieczywa pełnoziarnistego. Jak to zrobić. Wystarczy ususzyć chleb lub bułki (orkiszowe, razowe, jaglane), a następnie zetrzeć na tarce. Taka panierka będzie o wiele zdrowsza niż zwykła bułka tarta. Przede wszystkim dostarcza dużo węglowodanów złożonych oraz błonnika. Dodatkowo zawiera też witaminy z grupy B.

Czym wzbogacić panierkę?

Aby panierka była zdrowa i smaczna, warto dodać do niej trochę przypraw. Świetnie sprawdzą się zioła, które wspomagają trawienie i pomagają utrzymać właściwą pracę jelit. Dodatkowo działają ochronnie na wątrobę.

Należą do nich m.in. majeranek, tymianek czy zioła prowansalskie. Warto także pamiętać o świeżych ziołach takich jak koperek, natka pietruszki, bazylia czy rozmaryn, które mogą nadać potrawom niesamowitego aromatu.

Do czego wykorzystać?

Taką zdrową panierkę możemy stosować do przygotowywania potraw dla całej rodziny. Dzięki nim dzieci otrzymają dodatkowe porcje mikroelementów i witamin, co przyczyni się do wzmocnienia ich układu odpornościowego, a także zachowania dobrej kondycji zdrowotnej. Mogą stanowić też dobre źródło kwasów tłuszczowych, których w diecie dzieci często jest za mało.

Przygotowując potrawy z panierkami, warto pamiętać o wybieraniu zdrowych tłuszczy do smażenia, które pod wpływem wysokiej temperatury nie zaczną wydzielać szkodliwych związków. Najzdrowszy do smażenia jest olej rzepakowy, który ma wysoką temperaturę dymienia, dzięki czemu jest w pełni bezpieczny. Znajdują się w nim zdrowe kwasy tłuszczowe jednonienasycone.

