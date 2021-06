Majeranek na trawienie, katar i kaszel. Poznaj właściwości zioła

Majeranek to popularne zioło, które chętnie stosujemy do nacierania mięs i ryb. Jakie właściwości zdrowotne ma majeranek i dlaczego warto używać go w kuchni?

Majeranek – co to za roślina?

Majeranek ogrodowy (wł. Origanum majorana) to zioło, które ma szerokie zastosowanie nie tylko w kuchni, ale również w lecznictwie. Pomaga pozbyć się kataru i bólu zatok, problemów trawiennych i stanów zapalnych jamy ustnej.

Roślina ta pochodzi z basenu Morza Śródziemnego, rośnie m.in. na Cyprze i w Turcji. Należy do rodziny jasnotowatych, rodzaju lebiodka. Jest niska, ma maksymalnie 50 cm wysokości i jasnoszare liście. Kwitnienie rozpoczyna w lipcu i trwa ono aż do października.

Właściwości zdrowotne

Majeranek ma wiele właściwości zdrowotnych. Przede wszystkim poprawia funkcjonowanie układu trawiennego, reguluje trawienie i pomaga pozbyć się wzdęć i bólów brzucha. Działa rozkurczowo na mięśnie gładkie, poprawia wydzielanie soków żołądkowych i zapobiega stanom zapalnym żołądka oraz dwunastnicy.

Wartości odżywcze rośliny

Majeranek jest kopalnią witamin i składników odżywczych. Zawiera:

witaminę A



witaminy z grupy B

kwas foliowy

witaminę C



witaminę E

witaminę K

żelazo



wapń

potas

fosfor

cynk



magnez

Na katar

Majeranek jest starym i sprawdzonym sposobem na pozbycie się kataru i bólu zatok. Maść majerankową można stosować już u niemowląt od 1. roku życia. Pomaga udrożnić nos i upłynnić wydzielinę.

Dorośli mogą wykorzystywać majeranek również do inhalacji parowych, co rewelacyjnie oczyszcza zatoki. Aby skorzystać z dobroczynnych właściwości inhalacji, wystarczy na 1 litr wody wsypać 2 łyżki suszonego majeranku. Następnie wdychać opary.

Na kaszel

Majeranek można stosować również w czasie zapalenia oskrzeli. Upłynnia on wydzielinę i ułatwia jej odkrztuszanie. Napar z majeranku pobudza do odruchu kaszlu, co pomaga oczyszczać oskrzela. Nie należy jednak go stosować u dzieci. Jeśli lekarz zapisał syropy wykrztuśne, należy skonsultować z nim włączenie majeranku.

Na bóle żołądkowe

Majeranek przede wszystkim znakomicie reguluje trawienie. Usprawnia pracę jelit, łagodzi stany zapalne, pobudza wydzielanie soków żołądkowych. Polecany jest w razie zatruć pokarmowych, niestrawności czy bólów brzucha.

Na redukcję wagi

Dzięki temu, że majeranek usprawnia procesy trawienne, poleca się go osobom, które chcą zrzucić tkankę tłuszczową. Warto dodawać go do potraw gotowanych na parze, które są lekkostrawne, mają niewiele kalorii i pomagają ograniczyć niezdrowe tłuszcze w diecie.

Kulinarne zastosowanie

W kuchni majeranek wykorzystuje się przede wszystkim do mięs oraz do roślin strączkowych, które mogą być ciężkostrawne. Dzięki temu nie obciążają tak mocno żołądka i pozwalają uniknąć zgagi oraz niestrawności.

Majeranek stosuje się do nacierania drobiu, wieprzowiny, wołowiny, a także ryb. Można dodawać go do domowych sosów (np. pomidorowego do past czy śmietanowego do potrawek). Bez majeranku trudno wyobrazić sobie również żur wielkanocny czy kiełbasy.

Dieta niemowląt

Majeranek to jedno z ziół, które jako pierwsze włącza się do diety niemowląt. Gdy dziecko osiąga 6. miesiąc życia, rodzice zaczynają rozszerzać dietę i wprowadzać pokarmy stałe, które zaspokajają jego zwiększające się zapotrzebowanie na składniki odżywcze (m.in. na żelazo).

Majeranek można włączyć do zupek i dań mięsnych u dzieci od 9. miesiąca życia. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko bólów brzuszka i wzdęć spowodowanych nowymi produktami. Zioło to również dobrze zastępuje sól w diecie dzieci, które nie powinny jej spożywać do 3. roku życia.

Czytaj też:

Czym zastąpić sól? Poznaj zamienniki soliCzytaj też:

Oregano: aromatyczna przyprawa, która leczy kaszelCzytaj też:

Rozmaryn: łagodzi ból żołądka i obniża poziom cukru