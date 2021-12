Tych 5 produktów zmniejsza stany zapalne w płucach. Warto je jeść

Niektóre produkty mogą poprawiać odporność organizmu, a inne nasilać procesy zapalne, nieustannie stymulując do pracy układ odpornościowy. Warto mieć świadomość, że to, co jemy, przekłada się na nasz stan zdrowia oraz kondycję psychofizyczną. Jakie produkty mogą pomóc nam zwalczyć ukryte stany zapalne w organizmie i dlaczego jest to istotne?

Przewlekłe stany zapalne

Wiele ludzi nie ma świadomości, że w ich organizmach toczą się przewlekłe stany zapalne. Mogą one wynikać z różnych czynników, ale często nasila je dieta. Jeśli jest ona bogata w cukry proste, kwasy Omega-6, tłuszcze typu trans, w organizmie dochodzi do powstawania stanów zapalnych. Mogą one trwać przez długi czas, doprowadzić do niszczenia tkanek, a nawet wywołać choroby, np. cukrzycę, chorobę Hashimoto czy miażdżycę.

Produkty zmniejszające stany zapalne

Aby nie dopuścić do takiej sytuacji, warto zastanowić się nad tym, jakie produkty znajdują się w naszej diecie. Wprowadzając do niej te, które wykazują działanie przeciwzapalne, możemy poprawić zdolności obronne organizmu i zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób.

Produkty o działaniu przeciwzapalnym to głównie warzywa i owoce, które zawierają duże ilości przeciwutleniaczy i polifenoli. Często są również bogate w witaminę C, dzięki czemu zwalczają wolne rodniki i poprawiają szczelność naczyń krwionośnych. To sprawia, że podnoszą zdolności obronne organizmu, poprawiając jego wydolność.

Jakie produkty warto jeść?

Wzbogacając dietę w te warzywa i owoce, możemy poprawić naszą odporność i zmniejszyć ryzyko występowania stanów zapalnych w płucach.

Jabłka

Nasze rodzime owoce są skarbnicą witamin i wartości odżywczych. Warto jeść ich jak najwięcej, ponieważ zawierają flawonoidy oraz witaminę C, dzięki czemu zwalczają wolne rodniki. Jedzenie 5 jabłek tygodniowo może zmniejszyć ryzyko wystąpienia astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Jabłka doskonale wpływają na drogi oddechowe!



Dynia



Dynia to warzywo bogate w karotenoidy i luteinę, substancje, które działają przeciwzapalnie i przeciwutleniająco. Dzięki temu poprawiają stan dróg oddechowych



Buraki



Buraki są bogate w azotany, które bardzo pozytywnie oddziałują na organizm. Obniżają ciśnienie krwi, poprawiają wchłanianie tlenu, zmniejszając ryzyko występowania nadciśnienia płucnego.





Papryka



Papryka to warzywo bardzo bogate w witaminę C, które dostarcza jej do organizmu w dużych ilościach. Jedna papryka pokrywa dzienne zapotrzebowanie na tę witaminę w 170 procentach! Wysoka zawartość witaminy C sprawia, że płuca pracują wydajniej, co zmniejsza ryzyko występowania stanów zapalnych.



Kurkuma



Tym, co znakomicie działa na kondycję dróg oddechowych, są też niektóre zioła i przyprawy. Kurkuma działa przeciwutleniająco i przeciwzapalnie, co poprawia wydolność płuc. Z badań wynika, że może ona poprawiać pracę płuc nawet o 9 procent!Czytaj też:

