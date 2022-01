Najzdrowsza dieta świata może narażać na pestycydy. Ważne ustalenia naukowców

Międzynarodowy zespół naukowców wykazał, że zmiana typowej zachodniej diety na bogatą w owoce i warzywa dietę śródziemnomorską wiąże się ze zwiększoną ekspozycją na liczne pestycydy niebezpieczne dla zdrowia. W badaniach brali udział również eksperci ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, dr hab. Dominika Średnicka-Tober, prof. SGGW i dr Marcin Barański.

Czym jest dieta śródziemnomorska?

W licznych rankingach uchodziła dotąd za najzdrowszą dietę świata. Dieta śródziemnomorska opiera się na spożywaniu dużej ilości świeżych warzyw, ryb i owoców morza. Obfituje w zdrowe źródła tłuszczów, orzechy i owoce. Ogranicza z kolei cukier, sól i produkty przetworzone.

Oprócz prawidłowych nawyków żywieniowych w dietę śródziemnomorską wpisuje się także odpowiedni styl życia. Zakłada on celebrowanie posiłków, równowagę pomiędzy pracą a wypoczynkiem, odpowiednią ilość snu.

Jeden ważny warunek

W świetle najnowszych badań, stosując dietę śródziemnomorską, powinniśmy pamiętać o zaopatrywaniu się w ekologiczne produkty. Chodzi tu głównie o owoce, warzywa i zboża pełnoziarniste, które mogą zawierać śladowe ilości syntetycznych pestycydów. Badana grupa, która przeszła z tzw. diety zachodniej na dietę śródziemnomorską, odnotowała nawet 3-krotne wyższe spożycie wspomnianych substancji. Z kolei przejście na spożycie żywności ekologicznej doprowadziło do ich znacznego spadku. Metody produkcji żywności ekologicznej oznaczały niższe pozostałości pestycydów (w tym insektycydów, fungicydów i herbicydów) w owocach, warzywach i produktach zbożowych.

Ostatecznie badacze doszli do wniosku, że spożywanie diety śródziemnomorskiej składającej się z konwencjonalnej żywności skutkuje 10-krotnie wyższym całkowitym spożyciem pestycydów, niż dieta śródziemnomorska składająca się wyłącznie z żywności ekologicznej. Badania opublikowano w The American Journal of Clinical Nutrition.

Czytaj też:

Jaka dieta jest najlepsza na spokojny sen? Jest naukowy raport na ten tematCzytaj też:

Jest zdrowszy niż pszenne bułki, niskowęglowodanowy i nie ma glutenu. Jak zrobić chlebek chmurkę?