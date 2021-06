Dieta śródziemnomorska. Na czym polega najzdrowsza dieta świata?

Dieta śródziemnomorska uznawana jest za modelową. Dostarcza organizmowi witamin, składników odżywczych i mikroelementów, jest bogata w nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6, błonnik oraz węglowodany złożone. Jakie są zasady żywienia według tego modelu i czy łatwo jest wprowadzić je w życie?

Na czym polega dieta śródziemnomorska?

Dieta śródziemnomorska została uznana za najzdrowszą na świecie. Jest to model żywienia z rejonu basenu Morza Śródziemnego: Grecji, Włoszech, Francji, Hiszpanii. Oprócz prawidłowych nawyków żywieniowych w dietę śródziemnomorską wpisuje się także odpowiedni styl życia. Zakłada on celebrowanie posiłków, równowagę pomiędzy pracą a wypoczynkiem, odpowiednią ilość snu.

Dieta śródziemnomorska nie zakłada jednych i stałych zasad żywienia. To raczej zbiór zdrowych nawyków, które pomagają zachować szczupłą sylwetkę i siły witalne. Udowodniono, że mieszkańcy rejonu Morza Śródziemnego rzadziej cierpią na choroby sercowo-naczyniowe. Wpływa na to z pewnością odpowiednia podaż ryb i zdrowych kwasów tłuszczowych, które wzmacniają pracę serca.

Zasady żywienia

Dieta śródziemnomorska różni się w zależności od kraju. We wszystkich jednak jej podstawą są produkty lokalne, świeże warzywa, ryby, owoce morza i oliwa z oliwek. Tłuszcz dodaje się do każdego posiłku, skrapiając nim sałatki, ryby, przygotowując pasty do pieczywa. Bez oliwy z oliwek nie ma włoskiej focacci, sałatki greckiej, musaki czy hiszpańskich przekąsek oraz dań rybnych.

Dieta śródziemnomorska ogranicza spożycie mięsa, niemal całkowicie eliminując czerwone mięso. Jest za to bogata w produkty roślinne, orzechy i nienasycone tłuszcze, dzięki czemu znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych. Mało w niej cukru, soli, jaj oraz produktów przetworzonych.

Co można jeść?

kasze

sezonowe warzywa (sałaty, pomidory, ogórki, papryki, bakłażana, cebulę, czosnek, marchewkę, kapustę, awokado i inne)

owoce

rośliny strączkowe

świeże zioła (rozmaryn, bazylię, oregano, tymianek, kolendrę, miętę)

ryby

owoce morza

oliwę z oliwek

pestki

orzechy



sery

drób

Czego nie jeść?

czerwonego mięsa

białej mąki

przetworzonych produktów

gotowych sosów

cukru

Należy ograniczać produkty pochodzenia zwierzęcego, jaja, sól, słodkie i słone przekąski, napoje gazowane. W diecie śródziemnomorskiej nie ma miejsca na słodkie napoje czy dania typu fast food.

Włoska pizza czy makarony przygotowywane są ze świeżych produktów, z dużą ilością oliwy z oliwek, ziół i warzyw. Z tego względu są o wiele zdrowsze niż dania, które możemy kupić w polskich pizzeriach.

Dieta a choroby

Dieta mieszkańców regionu Morza Śródziemnego znacznie ogranicza ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego. Nienasycone kwasy tłuszczowe oraz ryby wzmacniają pracę serca i naczyń krwionośnych, dzięki czemu Grecy i Włosi rzadziej zapadają na nadciśnienie tętnicze, miażdżycę. Nie cierpią też z powodu cukrzycy.

Co więcej, duża ilość produktów pochodzenia roślinnego w diecie, bogactwo flawonoidów i antyoksydantów obniżają ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych.

Dieta a praca mózgu

Dieta śródziemnomorska zawiera orzechy, pestki, ryby, tłuszcze, czyli składniki, które poprawiają pracę komórek nerwowych. Odpowiednia podaż magnezu i witamin z grupy B wzmacniają pamięć, koncentrację, eliminują problem bezsenności, zmęczenia.

Mieszkańcy regionu basenu Morza Śródziemnego rzadziej cierpią na bóle głowy i migreny wywołane przemęczeniem i nieodpowiednim trybem życia. Ponieważ potrafią zachować we wszystkim umiar i zadbać o regenerację organizmu, rzadziej cierpią też na choroby wywołane nadmiernym stresem.