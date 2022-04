Co jest zdrowsze: dżem, powidła czy konfitura?

Bułki z dżemem, naleśniki z aromatyczną konfiturą czy placuszki z powidłami – wszystkie te przysmaki smakują wyśmienicie i kochają je zarówno mali, jak i duzi. Czym między sobą się różnią i które z nich lepiej wybierać, by odżywiać się zdrowiej? Sprawdźcie, jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy dżemem a pozostałymi przetworami owocowymi.

Dżem, powidła czy konfitura?

Dżem, powidła, konfitura, ale też marmolada czy frużelina – to różne nazwy przetworów owocowych. Różnią się one konsystencją, a także zawartością cukru. Tę gęstsze, jak marmolada czy powidła, świetnie sprawdzą się do ciast czy babeczek, te o lżejszej konsystencji nadają się na kanapkę czy do naleśników.

Czym dżem różni się od powideł?

Dżem to najpopularniejszy przetwór owocowy. Przygotowuje się go najszybciej spośród wszystkich przetworów z owoców i zużywa do niego niewiele cukru. Na 1 kg owoców (np. porzeczek czy truskawek) dodaje się najczęściej 1 szklankę cukru. W sklepach znajdziemy dżemy nisko- i wysokosłodzone, te pierwsze zawierają prawie dwa razy mniej cukru od tych drugich, dlatego będą stanowiły zdecydowanie zdrowszy wybór niż dżemy wysokosłodzone.

Powidła natomiast zawierają jeszcze mniej cukru niż dżemy niskosłodzone. Na 1 kg owoców dodaje się około 100-150 gramów cukru. Powidła zyskują naturalną słodycz, ponieważ owoce długo są gotowane, a naturalnie występujące w nich cukry ulegają karmelizacji. Jeśli więc lubimy sięgać po naleśniki, placki czy gofry albo desery z przetworami owocowymi, sięgajmy raczej po powidła niż dżemy. Ich dodatkową zaletą jest to, że zawierają dużo owoców, które nie tracą wartości odżywczych.

Czym konfitura różni się od dżemu?

Konfitura to zdecydowanie najgorszy wybór spośród tych wszystkich rodzajów przetworów owocowych. Zawiera bardzo mało owoców, a dużo cukru (na 1 kg owoców aż 750 g cukru!), dlatego nie powinna być spożywana zbyt często. Konfitura ma niewiele wartości odżywczych, może przyczynić się do rozwoju próchnicy, cukrzycy i otyłości.

Konfitura różni się również konsystencją od dżemu czy powideł. Zazwyczaj zawiera całe owoce (np. wiśnie), które są zanurzone w roztworze z cukru. Takie przetwory owoce mają długą datę ważności i w chłodnym miejscu można je przechowywać przez kilka lat. Lepiej jednak nie sięgać po nie zbyt często.

A co z marmoladą?

Marmolada to produkt, który ma galaretkowatą konsystencję i jest dużo słodszy niż dżem czy powidła. Niestety, to produkt porównywany do konfitury, który zawiera bardzo duże ilości cukru. Można go wykorzystać do wypieków, ale do przekładania ciast czy babeczek dobrze sprawdzą się również powidła, które są zdecydowanie zdrowsze.

Marmoladę można uzyskać z przecierów owocowych albo owoców poddanych procesowi sulfitacji, a nie tylko ze świeżych owoców. Choćby z tego względu jest to też produkt, który zasługuje na mniejszą uwagę niż dżemy czy powidła. Jest zdecydowanie bardziej przetworzony i ma mniej wartości odżywczych od dwóch wyżej wymienionych.

