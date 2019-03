Post przerywany – na czym polega dieta 8/16?

Posty przerywane cieszą się dużą popularnością. Powstało wiele różnych odmian takiego postu, w zależności od czasu poszczenia i jedzenia. To nie tylko ćwiczenie swojego charakteru, ale także dobra metoda odchudzania. Jedzenie ograniczone w czasie może być kluczem do utraty wagi.

Przerywany post metodą 8/16 oznacza ograniczenie spożywania pokarmów i napojów zawierających kalorie do ustalonego okienka przez osiem godzin dziennie i powstrzymywania się od jedzenia przez pozostałe 16 godzin. Ogólnie uważa się, że jest mniej restrykcyjny i bardziej elastyczny niż wiele innych planów dietetycznych i może łatwo dopasować się do każdego stylu życia.

Przerywany post metodą 8/16 – zasady

Zacznij od wybrania ośmiogodzinnego okna i ogranicz spożycie żywności do tego czasu. Wiele osób woli jeść od południa do 20:00, ponieważ oznacza to, że trzeba tylko pościć w nocy i pominąć śniadanie, ale nadal można jeść zrównoważony lunch i kolację, a także kilka przekąsek w ciągu dnia. Inni decydują się jeść od 9 do 17, co pozwala na zdrowe śniadanie około godziny 9:00, normalny obiad około południa i lekką wczesną kolację lub przekąskę około godziny 16.00 przed rozpoczęciem postu.

Niezależnie od tego, kiedy jesz, zaleca się spożywanie kilku małych posiłków i przekąsek rozmieszczonych równomiernie w ciągu dnia, aby pomóc ustabilizować poziom cukru we krwi i utrzymać głód pod kontrolą. Dodatkowo, aby zmaksymalizować potencjalne korzyści zdrowotne wynikające z diety, ważne jest, aby podczas spożywania posiłku trzymać się pełnowartościowych pokarmów i napojów.

Jest to bardzo ważne, ponieważ spożywanie niezdrowych produktów, nadrabianie lub jedzenie na zapas może spowodować przyrost masy ciała i sprzyjać rozwojowi wielu chorób, w tym także zaburzeń odżywiania.

Chociaż 16/8 przerywany post jest ogólnie uważany za bezpieczny dla większości zdrowych osób dorosłych, przed rozpoczęciem warto porozmawiać z lekarzem. Szczególnie, jeśli zmagamy się z chorobami przewlekłymi i przyjmujemy różne leki.

Naukowcy o diecie 8/16

W badaniu, które ukazało się w czasopiśmie Nutrition and Healthy Aging, naukowcy z University of Illinois w Chicago potwierdzili, że ten rodzaj postu może skutecznie pomóc osobom z otyłością stracić na wadze. Uczestnicy badania, którzy zastosowali tę dietę przez 12 tygodni, stracili 3 procent całkowitej masy ciała pod koniec okresu badania.Również styl diety 16: 8 pomógł im utrzymać niższe ciśnienie krwi. Jest to ważne, ponieważ otyłość jest głównym czynnikiem ryzyka nadciśnienia, co może prowadzić do poważniejszych problemów sercowo-naczyniowych.

W innym badaniu, opublikowanym w czasopiśmie „Obesity”, zasugerowano, że przerywany post może przynieść wiele innych korzyści zdrowotnych. Jego autorzy, z University of Florida College of Medicine w Gainesville, mówią, że ten styl diety działa poprzez zmianę metabolizmu. Okresy postu napędzają ciało, aby zacząć spalanie tłuszczu, a nie cukrów, aby przekształcić je w energię, której potrzebujemy. To sprawia, że ​​przerywany post jest tak skuteczny w utracie wagi. Jednak autorzy spekulują także, że procesy metaboliczne uruchomione przez ten typ diety może również zwiększyć długość życia, chronić funkcje poznawcze i zmniejszyć stan zapalny.

