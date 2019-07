Dieta Kwaśniewskiego – cały dzień jesz tłusto i chudniesz. Czy to możliwe?

Tak popularna niskowęglowodanowa dieta została opracowana przez dr Kwaśniewskiego – lekarza i dietetyka. To zdecydowanie działa na jej korzyść. Wielu osobom może się wydawać, że skoro stworzył ją lekarz, musi być zdrowa. Niestety tak nie jest. Owa „optymalna dieta” zakłada znaczne ograniczenie węglowodanów (nie je się pieczywa, słodyczy, ale też znacznie ogranicza owoce). Można za to jeść dużo tłustych mięs i nabiału. Ten drugi element zadowoli wszystkich mięsożerców. Pytanie, które się nasuwa – jak to możliwe, by dieta bez warzyw i owoców, składająca się głównie z tłustych mięs, mogła sprzyjać dobremu zdrowiu i w dodatku powodować chudnięcie? Co więcej, dieta zakłada utratę około 5 kg miesięcznie, a to przecież wynik powszechnie zalecany – zdrowe chudnięcie zakłada utratę 0,5-1 kg tygodniowo.

Co można jeść na diecie Kwaśniewskiego?

Dla osób dopiero wchodzących w świat diet-cud, ta wiadomość może być szokująca. Na diecie Kwaśniewskiego je się głównie:

tłuste mięsa,



jajka,



produkty mleczne, w tym tłuste mleko,



sery (wszystkie rodzaje, ale bez pieczywa),



tłuste sosy,



majonez,



orzechy,



tłuszcze pochodzenia zwierzęcego (według autora diety są zdrowsze) i roślinnego, a więc smalec czy margaryna.



Brzmi interesująco? Ciekawa jest również lista produktów zakazanych.

Dieta Kwaśniewskiego – czego nie jeść?

Kilka pozycji jest dość oczywistych. Nie wolno jeść:

słodyczy,



rafinowanego cukru,



miodu,



produktów mącznych (kluski, naleśniki, pierogi),



pieczywa,



ryżu,



kaszy,



owoców i ich przetworów,



soli, słodkich napojów,



warzyw strączkowych,



ziemniaki można spożywać tylko w niewielkich ilościach, chyba że mówimy o... frytkach!



Po zapoznaniu się z listą polecanych i zakazanych produktów, łatwo samodzielnie wyciągnąć wnioski. Dlaczego jednak dieta Kwaśniewskiego cieszy się ogromną popularnością i wiele osób potwierdza jej działanie? I się to ma do opinii ekspertów, którzy uważają dietę optymalną za jedną z najgorszych?

Plusy i minusy diety Kwaśniewskiego

Dieta Kwaśniewskiego ma pewne zależy. Wyklucza słodycze i słone przekąski – to plus. Ponadto zakłada spore ilości białka, które niezbędne dla prawidłowej pracy organizmu i buduje mięśnie. Inną kwestią jest to, że nadmiar białka w diecie również jest szkodliwy oraz fakt, że istotne jest źródło białka. Nie powinno ono pochodzić z tłustych mięs. I tu już zaczynają się główne wady tej diety. Białko powinno być chude, najlepiej pochodzenia roślinnego, ale także z chudych mięs i ryb.

Dieta Kwaśniewskiego zakłada też spożywanie mnóstwo tłuszczu (pochodzenia zwierzęcego), które sprzyja rozwojowi wielu poważnych chorób, np. miażdżycy. Dziwi także wykluczenie węglowodanów i produktów pełnoziarnistych, które są źródłem cennych składników mineralnych, energii i błonnika. Dodatkowo dieta zakłada spożywanie tylko 3 posiłków dziennie, a dla wielu osób to zdecydowanie za mało. Dieta Kwaśniewskiego może też prowadzić do niedoboru witamin, szczególnie, gdy stosuje ją miłośnik mięsa, który właściwie nie sięga po warzywa.

Dieta Kwaśniewskiego może powodować spadek masy ciała, ponieważ zmusza organizm do korzystania z zapasów tłuszczu. Nie czerpie energii z węglowodanów. Jednak jej potencjalne negatywne skutki dla zdrowia są o wiele gorsze niż ewentualne korzyści.

