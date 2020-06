5 prostych ćwiczeń wyszczuplających, które wykonasz przed telewizorem

Statystyczny Polak spędza przed telewizorem około 3-4 godzin dziennie. Czas przeznaczony na tę formę relaksu sprzyja dodatkowo podjadaniu i sięganiu po wysokokaloryczne przekąski oraz napoje gazowane, także nienależące do niskokalorycznych i zdrowych napoje alkoholowe np. piwo. Okazuje się jednak, że siedzenie przed telewizorem nie musi być aż tak niezdrowe i jest doskonałą okazją do ćwiczeń, które nie są szczególnie forsujące, ale, mimo wszystko, wpływają pozytywnie na efekty odchudzania oraz stan zdrowia.

Ćwiczenia na odchudzanie

Nadwaga oraz otyłość to nie tylko problem natury estetycznej. Nadmierna masa ciała skutkuje także stale pogarszającym się stanem zdrowia i może prowadzić do przedwczesnej śmierci. Wbrew pozorom, nie musimy kupować drogiego sprzętu i modnych akcesoriów treningowych, aby chudnąć. Wystarczy odrobina samozaparcia i chęci oraz chwila wolnego czasu, którą przeznaczymy na aktywny relaks i poprawę kondycji fizycznej.

Ćwiczenia przed telewizorem

Odchudzanie wymaga stosowania odpowiednio zbilansowanej diety oraz zwiększenia codziennej aktywności fizycznej. Nie zawsze możemy skorzystać z siłowni i pomocy trenera personalnego, ale nie oznacza to, że nie możemy ćwiczyć w zaciszu własnego domu. Nawet zwykła gimnastyka spala zbędny tłuszcz i pozwala znacząco poprawić funkcjonowanie, m.in. układu sercowo – naczyniowego, układu mięśniowego oraz stawów.

Ćwiczenia dla leniwych

Jak ćwiczyć w domu? Spędzając czas przed telewizorem, można wykonać całkiem sporo ćwiczeń. Najprostsze ćwiczenia odchudzające znamy doskonale ze szkolnych lekcji WF-u. Ważne, aby przed każdym treningiem odpowiednio się rozgrzać np. wykonując kilka skłonów i skrętów tułowia, wymachów rąk i nóg oraz pajacyków.

Czytaj także:

Dieta 17-dniowa. Prosta i skuteczna? Niekoniecznie

1. Bieg w miejscu

Bieg w miejscu uaktywnia do działania wszystkie partie mięśni i doskonale modeluje sylwetkę oraz może być elementem rozgrzewki. Aby wykonać to ćwiczenie nie potrzeba praktycznie żadnych akcesoriów treningowych – wystarczy wygodna odzież oraz sportowe buty. Co więcej, biegnąc w miejscu, możemy w pełni skupić się na oglądaniu ulubionych programów, więc łączymy przyjemne z pożytecznym.

15-minutowy bieg w miejscu pozwala spalić około 130 kcal. Aby osiągnąć lepszy wynik, warto w czasie treningu naprzemiennie zmieniać tempo wykonywania ćwiczenia.

2. Przysiady

Przysiady to także ćwiczenia wyszczuplające, które pozwalają wyrzeźbić mięśnie nóg, pośladków i brzucha. W czasie 15-minutowego treningu można spalić około 90 kcal.

3. Klasyczne brzuszki

Brzuszki to kolejne proste i skuteczne ćwiczenie odchudzające; robione systematycznie, wzmacniają mięśnie brzucha oraz pleców i pozwalają pozbyć się nieestetycznych fałdek z okolicy talii. Ile kalorii spalają brzuszki? 15-minutowy trening pomaga spalić około 50-70 kcal.

4. Deska (plank)

Deska to modne ostatnio ćwiczenie, które uaktywnia mięśnie całego ciała i rewelacyjnie wpływa na zdrowie kręgosłupa. Ćwiczenie doskonale modeluje sylwetkę i spala kalorie, choć na początku może wydawać się dość trudne. Dla początkujących zaleca się 2-3 serie deski, które nie powinny trwać dłużej niż 30 sekund. Ćwiczenie to warto wykonywać w przerwie pomiędzy innymi ćwiczeniami. Rekordziści wytrzymują w pozycji deski nawet 40 minut.

Ilość spalonych kalorii w tym przypadku zależy od czasu, jaki jesteśmy w stanie wytrzymać w pozycji deski, ale nie kalorie są tutaj najważniejsze, a ogólny wpływ tego ćwiczenia na zdrowie i wygląd sylwetki.

5. Skakanie na skakance

Skakanie na skakance może być jednym z przyjemniejszych elementów treningu. Zaletą tego ćwiczenia jest doskonały wpływ na układ krążenia oraz różne partie mięśniowe. 15-minutowy trening ze skakanką spala około 150 kcal.

Po zakończeniu każdego treningu należy pamiętać o rozciągnięciu poszczególnych partii mięśniowych oraz odpowiednim nawodnieniu organizmu.

Czytaj także:

Jak schudnąć bez diety? 15 wskazówek dla kobiet