Odchudzasz się? Zmień talerze. Ten kolor sprawi, że zjesz mniej

Wszyscy wiemy, że walka z dodatkowymi kilogramami wymaga zmian. Trzeba wykluczyć (lub chociaż ograniczyć) tuczące produkty, zdrowiej gotować, więcej się ruszać, odstawić alkohol, wysypiać się, znaleźć motywację do ćwiczeń i zerwać z nawykami, które nie sprzyjają odchudzaniu. Ale zmian może być jeszcze więcej, a niektórych nawet byśmy nie pomyśleli. O ile zamiana dużego talerza na mały jest powszechnie znana (to, czy działa, to już inna sprawa), to już wybór zastawy w odpowiednim kolorze nie.

Czerwone talerze pomagają schudnąć

Badania pokazują, że stosowanie czerwonych talerzy może prowadzić do spożycia mniejszej ilości jedzenia. Naukowcy sugerują, że mózg ma tendencję do kojarzenia czerwieni z sygnałami stopu i innymi stworzonymi przez człowieka ostrzeżeniami, nakazującymi ciału zaprzestanie konsumpcji. Czerwony kojarzy nam się z niebezpieczeństwem, więc warto używać talerzy w tym kolorze szczególnie podczas jedzenia niezdrowych produktów. A nuż faktycznie zjemy mniej?

Czy zmiana talerza na mały ułatwia odchudzanie?

Każdy o tym słyszał. Ponoć zamiana dużego talerza na mniejszy pozwala oszukać mózg – zjadamy mniejszą porcję, choć wydaje nam się, że posiłek był duży, ponieważ zajmował cały talerz. Teoretycznie ma to sens. Podstawą tej tzw. sztuczki dietetycznej jest złudzenie optyczne zwane efektem Delboeufa. Uważa się, że złudzenie, nazwane od belgijskiego psychologa Josepha Remi Leopolda Delboeufa, ma wpływ na wielkość porcji jedzenia. Delboeuf wykazał niegdyś, w jaki sposób dwie kropki o identycznych rozmiarach mogą być postrzegane jako większe lub mniejsze od nich, rysując koła o różnych rozmiarach wokół nich.

Naukowcy z Ben-Gurion University of the Negev (BGU) w Izraelu postanowili to sprawdzić. O wynikach tego eksperymentu można poczytać poniżej:

