Masz w domu wódkę? Poznaj jej nietypowe zastosowania

Ze względu na wysoką zawartość alkoholu wódka jest naturalnym środkiem dezynfekcyjnym i antyseptycznym. Jeśli jej nie pijesz, a ostatnio dostałeś w prezencie, przestań kręcić nosem. Ten wysokoprocentowy napój ma szereg różnych zastosowań i wbrew pozorom może pomóc zaoszczędzić pieniądze. Po imprezie została ci w domu wódka, ale nie zamierzasz jej pić? Dowiedz się, jak możesz ją sprytnie wykorzystać.

Usuwanie naklejek

Dziecko przykleiło gdzieś naklejkę, a próby jej zrywania się nie powiodły i na powierzchni ciągle znajduje się klej? Przetrzyj miejsce wódką.



Bezpieczne golenie ciała

Ostrza maszynki do golenia szybko pokrywają się rdzą, ale też bakteriami. Aby utrzymać swoją maszynkę do golenia w czystości, po każdym użyciu zamocz ją w wódce.



Czyszczenie różnych powierzchni

Użyj wódki, aby wyczyścić swoje chromowane lub porcelanowe uchwyty. Wystarczy nałożyć bezpośrednio na kawałek materiału i wyszorować, aby wszystko lśniło. Wódka pomoże też zwalczyć pleśń. Należy rozpylić ją w miejscach, które pokryła pleśń i dokładnie wyszorować powierzchnię np. starą szczoteczką do zębów.



Cięte kwiaty

Uwielbiasz cięte kwiaty, ale ubolewasz, że tak szybko więdną? Dodaj do wody w wazonie dwie łyżeczki cukru i kilka kropli wódki – będą dłużej stały. Najlepsze efekty osiągniesz, wymieniając codziennie wodę w wazonie. Nie zapomnij o dodaniu cukru i wódki.



Brudne okna

Wiele produktów do mycia okien zawiera w swoim składzie alkohol. Jeśli płyn ci się skończył, ale za to masz w domu wódkę, możesz wykorzystać ją do mycia okien po uprzednim przelaniu do butelki z atomizerem.



Nieprzyjemny zapach butów

Rozcieńczona wódka pomoże się rozprawić z nieprzyjemnym zapachem, unoszącym się z butów. Nanieś (np. wacikiem) rozcieńczoną wódkę wewnątrz butów i zostaw je do wyschnięcia, aby zneutralizować wszelkie nieprzyjemne zapachy. Wódka pomoże też utrzymać w czystości dywany i materace, szczególnie, jeśli mamy w domu zwierzęta. Prostym sposobem na utrzymanie świeżości dywanów jest regularne rozpylanie na ich powierzchni wódki.

