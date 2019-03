Nie lubisz intensywnego wysiłku i nie chcesz się spocić? Ten trening jest dla ciebie

Trening HIIT, czyli trening interwałowy o wysokiej intensywności, jest bardzo popularny. Trwa krótko (np. 10-15 minut) i daje niesamowity wycisk, ponieważ w trakcie ćwiczymy na najwyższych obrotach – dosłownie dajemy z siebie wszystko. Jednak nie każdy ma ochotę na taki trening, nawet biorąc pod uwagę niesamowite korzyści, jakie daje.

LISS cardio, czyli kardio o niskim natężeniu i stabilnym tętnie, jest treningiem z powtarzającymi się ruchami (np. bieganie, pływanie) w stałym tempie. W przeciwieństwie do HIIT ten trening jest dość monotonny i trwa zdecydowanie dłużej.

LISS cardio – jak ćwiczyć?

W czasie treningu twoje tętno powinno wynosić około 60 procent maksymalnego tętna – dzięki czemu możesz utrzymać to tempo przez około 45 minut do godziny, co pomaga spalać tłuszcz i budować wytrzymałość. Jak ocenić, czy pracujesz z odpowiednią intensywnością? W trakcie ćwiczeń spróbuj porozmawiać z kimś. Powinieneś lekko tracić oddech, ale nadal móc prowadzić rozmowę.

No dobrze, na pewno się spocisz. Nie ma tak łatwo! Jednak nie aż tak jak przy HIIT.

Czytaj także:

Odchudzasz się? Zmień talerze. Ten kolor sprawi, że zjesz mniej

Korzyści LISS cardio

Oprócz spalania kalorii i tłuszczu, LISS cardio może pomóc poprawić wytrzymałość i ogólną kondycję układu krążenia. Pomaga również w budowaniu i utrzymywaniu mięśni, co pozytywnie wpłynie na przemianę materii.

Czytaj także:

Jak schudnąć mimochodem? Tak, bez diety i siłowni