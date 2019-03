Najskuteczniejsza metoda odchudzania? Ludzie jej nienawidzą

Załóżmy, że masz diety rozpisanej przez profesjonalistę i twoje odchudzanie opiera się na zasadzie „mniej jeść”. To może być dobra i skuteczna metoda, pod warunkiem, że faktycznie odżywiasz się zdrowo i doprowadzasz do deficytu kalorycznego w ciągu dnia. Tu właśnie zaczynają się schody. Niestety, mamy tendencję do zapominania, co dokładnie zjedliśmy w ciągu dnia. W rezultacie nasza dieta nie daje żadnych efektów, bądź też zaczynamy przybierać na wadze. Jest na to sposób.

Samokontrola dietetyczna skuteczną formą odchudzania

Wiele osób uważa, że ​​rejestrowanie wszystkiego, co jedzą, jest żmudnym zadaniem. Jednak, jak wynika z ostatnich badań, ta efektywna technika odchudzania zajmuje znacznie mniej czasu niż większość ludzi myśli. I naprawdę przynosi efekty. Ludzie, którzy próbują schudnąć, często są mniej entuzjastycznie nastawieni do tej metody, uważając, że jest to zbyt czasochłonne. Jednak naukowcy z University of Vermont w Burlington i University of South Carolina w Kolumbii odkryli, że monitorowanie diety jest bardzo skuteczne i znacznie łatwiejsze niż się wydaje.

W badaniach wzięły udział 142 osoby (w większości były to otyłe kobiety). Uczestnicy mieli kontakt z dietetykami online i m.in. musieli zapisywać wszystko, co jedli. Samokontrola dietetyczna trwała 6 miesięcy, po czym naukowcy obliczyli, ile czasu zajęło ludziom zapisywanie swoich posiłków, a także ile schudli. Niektórzy stracili nawet 10 proc. swojej masy ciała. W pierwszym miesiącu osoby te spędzały średnio 23,2 minuty dziennie, zapisując co zjedli. Przed szóstym miesiącem wynik spadł znacząco do 14,6 minuty. Oznacza to, że z czasem notowanie stało się prostym nawykiem, nie było tak żmudne i czasochłonne.

To prostsze niż myślisz

Co musisz zrobić? Zapisywać dokładnie wszystko, co zjesz i wypijesz w ciągu dnia z uwzględnieniem metody przygotowania posiłku. Całe zadanie ułatwią aplikacje na telefon, gotowe do ściągnięcia. Najważniejsza jest jednak regularność, by nic nam nie umknęło. Warto logować się do aplikacji i wprowadzać dane minimum 2 razy dziennie.

