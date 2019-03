5 nieoczywistych błędów, przez które nie możesz schudnąć

Nie istnieje jedna, uniwersalna dieta redukcyjna, która zawsze się sprawdza. Skuteczne odchudzania wymaga precyzyjnego, indywidualnego planu, dostosowanego do stanu zdrowia, możliwości i upodobań. Istnieje natomiast kilka błędów, które większość z nas popełnia. Te zdecydowanie można uznać za uniwersalne.

Dajesz się robić w balona

Zapewne chętnie sięgasz po produkty typu "light", zawierające albo niewielką ilość tłuszczu, albo cukru. Ten błąd popełnia wiele osób. Obsesyjnie wierzymy, że produkty tego typu nie tuczą, a wręcz mają pozytywny wpływ na zdrowie. Niestety nie są one tak dobre, jak mogłoby się wydawać. Na ogół znajduje się w nich dużo wspomagaczy i ulepszaczy smaku. Jeśli zawierają mało tłuszczu, to z reguły znajdzie się w nich dużo cukru i na odwrót. Idealna dieta powinna być różnorodna, pełnowartościowa i zbilansowana, a więc powinna zawierać wszystkie niezbędne składniki odżywcze, witaminy i minerały. A przede wszystkim, powinna być oparta na naturalnych produktach. Chcąc skutecznie schudnąć, powinniśmy wybierać "prawdziwe" jedzenie, a więc jak najmniej przetworzone.



Łatwo odpuszczasz

Małe odstępstwa od diety nie są niczym złym. Nie stanie się tragedia, jeśli raz na jakiś czas sobie odpuścisz, bo masz gorszy dzień, wyjście do restauracji ze znajomymi czy rodzinne przyjęcie. Życie składa się z takich rzeczy i trzeba o tym pamiętać. Błędem jest natomiast dalsze zaprzestanie wysiłków po takim incydencie. Mamy tendencję do postępowania według zasady "wszystko albo nic" - albo się katujemy dietami, albo obżeramy.



Nie zmieniasz ćwiczeń

Wyłącznie biegasz? A może jeździsz na rowerze? Oczywiście, każda aktywność fizyczna ma dobry wpływ na ogólny stan zdrowia i sprzyja zachowaniu szczupłej sylwetki. Musimy jednak pamiętać, że w przypadku odchudzania wskazana jest różnorodność. Np. dlatego, że nasze ciało przyzwyczaja się do konkretnej aktywności/ruchu, jeśli jest wykonywana nieustannie tak samo i w tym samym natężeniu.



Za mało jesz

Nie bez powodu mówi się, że „żeby schudnąć, trzeba jeść”. Regularne dostarczanie organizmowi pożywienia podkręca metabolizm. Znaczne ograniczenie posiłków lub jedzenie jednego, dużego dania spowoduje, że przemiana materii zwolni, co może skutkować tyciem, a w najlepszym wypadku nieskutecznym odchudzaniem, mimo spożywania małej liczby posiłków. Najczęściej jednak restrykcyjne diety kończą się spektakularnym efektem jo-jo. Tak wpadamy w błędne koło - raz chudniemy, raz tyjemy. Każdy taki cykl utrudnia późniejsze, skuteczne odchudzanie.



Nie masz planu

Załóżmy, że chcesz zrzucić 10 kg. Nie zastanawiasz się, jak dokładnie to osiągnąć, ale bardzo zależy ci na efekcie. w rezultacie wpadasz na różne głupie pomysły, np. przechodzisz na bardzo restrykcyjną dietę. Nie da się schudnąć 10 kg w 2 tygodnie. Musisz założyć, że będziesz tracić 0,5-1 kg tygodniowo. Żeby jednak twój plan się powiódł, musisz dokładnie rozpisać swoje działania. Zapisz, w jaki sposób zamierzasz osiągnąć wymarzoną wagę. Np. "Będę 3 razy w tygodniu biegać", "Wprowadzę do diety więcej warzyw", "Zrezygnuję ze słonych przekąsek". Najlepiej, gdybyś udał się do dietetyka, który pomoże ci opracować jadłospis i do trenera personalnego, który wytłumaczy, jak efektywnie ćwiczyć.Czytaj także:

Odchudzasz się czy głodzisz? Niepokojące objawy, które powinny dać do myślenia