Tłuszcz, gromadzący się w okolicy talii, to nie tylko defekt wizualny, mający wpływ na naszą samoocenę i dobre samopoczucie. Jest niebezpieczny, ponieważ najczęściej wiąże się z tzw. otyłością brzuszną. Tkanka tłuszczowa odkłada się nie tylko pod skórą, ale także między narządami wewnętrznymi i wokół nich. Posiadanie dużej ilości tłuszczu w okolicy brzucha jest silnie związane z chorobami takimi jak cukrzyca typu 2 i choroby serca.

Czy mam za dużo tłuszczu na brzuchu?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Wystarczy wziąć do ręki centymetr i zmierzyć obwód brzucha. Wynik powyżej 102 cm u mężczyzn i 88 cm u kobiet świadczy o otyłości brzusznej.

Czytaj także:

Morwa biała – idealny suplement na odchudzanie?

Jak schudnąć z brzucha? 4 proste sposoby

Zrezygnuj z cukru. Lubisz słodkie napoje i słodycze? Cukier to największy wróg twojej talii. Sprzyja odkładaniu się tłuszczu trzewnego, co prowadzi do oporności na insulinę i wielu problemów metabolicznych. Dotyczy to zwłaszcza bezalkoholowych, słodzonych napojów. Pijąc je, trudniej zarejestrować, ile cukru trafia do naszego organizmu.

Jedz więcej błonnika. Najlepszym sposobem na uzyskanie większej ilości błonnika jest spożywanie dużej ilości pokarmów roślinnych, takich jak warzywa i owoce. Rośliny strączkowe są również dobrym źródłem, a także niektóre płatki zbożowe, takie jak owies. Istnieją dowody, że rozpuszczalny błonnik pokarmowy może prowadzić do zmniejszenia ilości tłuszczu w okolicy brzucha, co ma znaczny wpływ na zdrowie metaboliczne.

Uzupełnij białko. Powszechnie wiadomo, że białko jest sprzymierzeńcem odchudzania. Oprócz tego, że buduje mięśnie, daje też uczucie sytości na dłużej. Białko powinno stanowić 25-30% dziennego zapotrzebowania kalorycznego. Jedno z badań wykazało, że ludzie, którzy jedli więcej i lepiej białka, mieli znacznie mniej tłuszczu w okolicy brzucha. Warto podkreślić, że białko nie znajduje się wyłącznie w mięsie. Istnieje wiele produktów roślinnych (np. warzywa strączkowe), które są dobrym źródłem protein. Można również rozważyć stosowanie odżywki białkowej.

Ogranicz węglowodany. Badania wykazały, że jest to skuteczna metoda redukcji tłuszczu z okolic brzucha, wokół narządów i wątroby.



Czytaj także:

Odchudzasz się czy głodzisz? Niepokojące objawy, które powinny dać do myślenia

Czy brzuszki pomagają schudnąć z brzucha?

Aktywność fizyczna jest niezwykle ważna w procesie odchudzania. Wiele osób, którym zależy na pozbyciu się tkanki tłuszczowej z okolic brzucha, popełnia jednak podstawowy błąd – obsesyjnie wykonują jedno, konkretne ćwiczenie, tzw. brzuszki i to w różnych wariantach. Oczywiście ćwiczenie to pomoże wzmocnić i wyrzeźbić mięśnie brzucha, ale do spalenia tłuszczu konieczne jest wprowadzenie stałej aktywności fizycznej, np. ćwiczeń aerobowych. Możemy jeździć na rowerze, biegać, maszerować, pływać. Uprawianie sportu wpływa korzystnie na cały organizm, powodując przy okazji spalanie tkanki tłuszczowej w obrębie całego ciała.

Regularna aktywność fizyczna prowadzi również do zmniejszenia stanu zapalnego, obniżenia poziomu cukru we krwi i poprawy wszystkich innych nieprawidłowości metabolicznych, które są związane z nadmiarem tłuszczu w jamie brzusznej.

Czytaj także:

Jemy mniej, ruszamy się więcej, a waga rośnie? Czy to objaw choroby?