Nie możesz schudnąć? 7 nawyków, które spowalniają metabolizm

Każdy z nas posiada tzw. podstawowe zapotrzebowanie kaloryczne, niezbędne do zachowania procesów życiowych i utrzymania metabolizmu na odpowiednim poziomie. M.in. dzięki temu, jak sprawna jest nasza przemiana materii zależy, jak szybko uda nam się rozprawić ze zbędnymi kilogramami.

Niestety, bardzo często sami sobie robimy krzywdę i spowalniamy nasz metabolizm codziennymi nawykami.

Brak regularności

Nie musisz jeść 5 posiłków. Możesz jeść 4, a nawet 3. Ważne jednak, żeby były one konsumowane w regularnych odstępach i były rozłożone na cały dzień. W ten sposób organizm przyzwyczaja się, że otrzyma posiłek w porę i nie będzie musiał przechodzić w tryb wzmożonego głodu i w oczekiwaniu na nową dostawę kalorii nie spowolni metabolizmu.



Głodówki

Nie ma prostszego sposobu na spowolnienie metabolizmu jak głodówki. Wszystkie restrykcyjne diety cud, zakładające drastyczne ograniczenie spożywanych kalorii powodują, że organizm zaczyna spowalniać przemianę materii, by jak najwięcej zaoszczędzić. Będzie starał się magazynować nawet tę niewielką ilość energii, jaką dostarczamy. Każda tego typu dieta będzie powodowała, że w przyszłości trudniej schudnąć.



Stres

Gdy poziom stresu wzrasta, organizm wytwarza hormon zwany kortyzolem. Ten powoduje, że nasz apetyt się zaostrza - pragniemy w szczególności jedzenia wysokokalorycznego, niezdrowego, ale takiego, który poprawi nam humor. W dodatku kortyzol zmniejsza naszą chęć podjęcia aktywności fizycznej i sprzyja zaburzeniom snu. Powoduje więc wszystko to, co negatywnie wpływa na metabolizm. Nie da się uniknąć stresu, jednak warto nauczyć się nad nim panować.



Niewyspanie

Już jedna zarwana noc powoduje ospałość i problemy z koncentracją. Jednak długotrwałe problemy ze snem sprzyjają zaburzeniom hormonalnym i tyciu. Jeśli notorycznie jesteśmy niewyspani, osłabną nasze funkcje poznawcze, ale też spowolni się metabolizm.



Nudne treningi kardio

Owszem, pomagają spalić kalorie, ale kiedy już przestaniesz ćwiczyć, wszystko wraca do normy. Jeśli zależy ci na długofalowej poprawie metabolizmu, powinieneś nieco rozbudować mięśnie. Nawet w spoczynku wykorzystują więcej energii niż tkanka tłuszczowa. Kolejnym dobrym sposobem jest włączenie treningu interwałowego o wysokiej intensywności. Tzw. trening HIIT może trwać zaledwie 10 minut, a spowodować, że kalorie będą spalane jeszcze długo po zakończeniu ćwiczeń.



Siedzący tryb życia

Zastanów się, jak wygląda twoje codzienne życie. Jeździsz rano do pracy autem lub komunikacją miejską? Później spędzasz przy biurku minimum 8 godzin? Wracasz do domu i zalegasz na kanapie? Siedzenie przez długi czas spowalnia metabolizm, co wpływa na zdolność organizmu do regulowania poziomu cukru we krwi, ciśnienia krwi i rozkładania tkanki tłuszczowej. Spróbuj wprowadzić do swojego życia chociaż minimum ruchu. Nie musisz zaraz zapisywać się na siłownię czy biegać co wieczór. Ale zacznij chodzić pieszo do sklepu, który znajduje się trochę dalej od twojego domu, wysiądź dwa przystanki wcześniej, wejdź na piąte piętro schodami.



Niewłaściwe śniadanie

Jedzenie pożywnego śniadania jest zawsze dobrym sposobem na rozpoczęcie dnia. Chociaż nie każdy organizm go potrzebuje i badania udowodniły już, że jego pomijanie wcale nie musi utrudniać odchudzania, jak ze wszystkim - śniadanie trzeba rozpatrywać indywidualnie. Być może w twoim przypadku pominięcie tego posiłku sprawia, że w porze lunchu z głodu rzucasz się na niezdrowe przekąski lub dania typu fast-food. Jeśli w biegu zjesz słodkiego pączka lub batonika, szybko skoczy ci poziom cukru i jednocześnie szybko spadnie. Zamiast tego wybierz coś z białkiem i błonnikiem, takim jak jajka, jogurt i jagody lub tosty pełnoziarniste z masłem orzechowym.Czytaj także:

