Pierwsza wizyta u dietetyka. Odpowiadamy na 7 nurtujących pytań

Ewelina Celejewska: Czy przed pierwszą wizytą powinnam wykonać jakieś badania?

Mgr Joanna Drygiel, dietetyk: Na pierwszą wizytę do dietetyka, najlepiej przyjść z wynikami podstawowych badań krwi. Pozwolą odpowiedzieć one na wiele pytań, dotyczących stanu naszego zdrowia pacjenta oraz będą potrzebne dietetykowi podczas komponowania indywidualnego jadłospisu. Najważniejsze z nich to: morfologia, lipidogram (trójglicerydy, cholesterol HDL i LDL), kwas moczowy, glukoza na czczo, insulina na czczo, markery funkcji nerek (mocznik i kreatynina), wątroby (AST, ALT, GGTP) i tarczycy (TSH, fT3 i fT4) oraz witamina D.

Czy przed wizytą powinnam prowadzić dziennik żywienia? Notować, co jem na co dzień?

Na pierwszej wizycie dietetyk przeprowadza szczegółowy wywiad żywieniowy, który pomaga ocenić obecną dietę pacjenta. Wśród pytań na pewną znajdą się te dotyczące najczęściej spożywanych produktów oraz ilości posiłków w ciągu dnia. Ponieważ nasza pamięć często bywa zawodna, warto już 2-3 dni przed planowaną wizytą notować wszystko, co zjedliśmy i wypiliśmy, z oznaczeniem godziny ich spożycia i jak najbardziej dokładnymi ilościami (mogą być one podane w gramach lub miarach domowych: np. łyżkach, łyżeczkach, szklankach, plasterkach, kromkach itp.). Do sporządzania dzienniczka najlepiej wybrać 2 dni robocze i 1 wolny od pracy, np. czwartek, piątek i sobotę, albo niedzielę, poniedziałek i wtorek, ponieważ nasza dieta często różni się w zależności od obowiązków, które wykonujemy danego dnia. Bardzo ważne jest to, żeby nie wprowadzać w tych dniach żadnych zmian w diecie, dzięki czemu dzienniczek będzie jej prawdziwym odzwierciedleniem.

Co jeśli w skomponowanej diecie będą produkty, których nie lubię?

Przed przygotowaniem jadłospisu dietetyk zapyta o pokarmy lubiane i te, których pacjent nie życzy sobie na talerzu. Prawdopodobieństwo, że znajdzie się w nim produkt nielubiany lub nietolerowany jest bardzo małe. Jeśli się jednak tak zdarzy, nie stanowi to dużego problemu. Podczas omawiania jadłospisu oraz zasad jego stosowania dietetyk poda kilka zamienników, które możemy z powodzeniem stosować.

Czy dietetyk będzie zmuszał mnie do aktywności fizycznej?

Dietetyk niestety nie ma takiej mocy. Nie może nikogo zmusić ani do zmiany zwyczajów dietetycznych, ani tym bardziej aktywności fizycznej. Z pewnością będzie jednak do tego zachęcał. Prawidłowa dieta i aktywność fizyczna to najważniejsze elementy zdrowego stylu życia, który jest najskuteczniejszym sposobem na uzyskanie i utrzymanie zgrabnej sylwetki oraz poprawę stanu zdrowia.

Czy będę musiała jeść śniadania, jeśli nie mam takiego zwyczaju?

Zadaniem dietetyka jest między innymi edukacja żywieniowa, której element stanowi pokazanie pacjentowi wszystkich błędów dietetycznych, które mogły spowodować u niego nadwagę, dolegliwości trawienne albo pogorszenie stanu zdrowia (np. zaburzenia lipowe, czy cukrzycę). Niejedzenie śniadań jest z pewnością jednym z najważniejszych i najczęstszych błędów popełnianych przez pacjentów. Na szczęście zwykle dość szybko dają się oni namówić na zmiany, ponieważ już po kilku dniach zauważają wynikające z tego korzyści, np. lepsze skupienie na pracy, mniejsza ochota na słodycze w ciągu dnia i przekąski po kolacji.

Czy podczas pierwszej wizyty będą dokonywane jakieś pomiary, np. masy ciała?

Tak, są to najczęściej pomiary masy i wysokości ciała oraz obwodów: ramienia, klatki piersiowej, talii, bioder, a niekiedy także uda. Na kolejnych wizytach pomiary się powtarza, co pozwala ocenić efekty stosowania diety, a w razie potrzeby odpowiednio ją zmodyfikować.

Jak często będę musiała przychodzić na wizyty?

Zwykle wystarcza jedna konsultacja w miesiącu. Jeśli jednak pacjent potrzebuje większego wsparcia motywacyjnego, może podjąć decyzję o częstszych wizytach, np. co 2 tygodnie. Należy jednak dbać o regularność wizyt u dietetyka.

