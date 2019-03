Dieta 5:2 – spodoba się nawet największym łasuchom

Diety odchudzające kojarzą nam się głównie z głodem i mnóstwem wyrzeczeń. Na ogół spożywa się niewiele kalorii, nie wolno sięgać po słodycze czy alkohol. Często dieta odchudzająca (niewłaściwie dobrana!) jest skomponowana z produktów i dań, których nie lubimy. Nic więc dziwnego, że diety odchudzające często kończą się spektakularnym efektem jo-jo, ponieważ natychmiast rzucamy się na jedzenie. Swoje robi też wyniszczenie i niedożywienie – na ogół spożywa się przecież niewiele kalorii.

Czy dieta 5:2 jest jedną z takich diet-cud, za które lepiej się nie brać? Zdaniem niektórych ten sposób odżywiania sprawdzi się nawet w przypadku największych łasuchów. Czy pozwala zrzucić zbędne kilogramy szybko i przyjemnie?

Dieta 5:2 – główne założenia

Dieta 5:2 nazywa się tak a nie inaczej, ponieważ przez pięć dni w tygodniu jemy normalne posiłki (to co lubimy), podczas gdy w pozostałe dwa dni ograniczamy kalorie do 500–600 dziennie. Ponieważ nie ma wymagań co do jedzenia, a ale występują ograniczenia, kiedy należy je jeść, ta dieta jest bardziej stylem życia.

Jak wygląda tydzień na diecie 5:2?

Przez 5 dni jesz to, co lubisz i nie musisz ograniczać kalorii. Jednak w pozostałe 2 dni zmniejszasz spożycie kalorii do jednej czwartej swoich dziennych potrzeb. To około 500 kalorii dziennie dla kobiet i 600 dla mężczyzn. Możesz wybrać dowolne dwa dni tygodnia, pod warunkiem, że między nimi jest co najmniej jeden dzień bez postu. Ponieważ większość z nas lubi sobie pofolgować w weekend, idealne dni na post to np. poniedziałek i czwartek.

Zła wiadomość jest taka, że mimo wszystko lepiej jednak ograniczać niezdrową żywność i słodycze. Owszem, takie odstępstwa raz na jakiś czas nie spowodują dramatycznego przyrostu masy ciała, ale jeśli 5 dni będziesz objadać się hamburgerami i słodyczami, a wszystko zapijać alkoholem, nawet dieta 5:2 nic nie pomoże.

Musisz więc założyć, że odżywiasz się zdrowo przez te 5 dni, ale faktycznie – nie musisz liczyć kalorii.

Główne zalety diety 5:2

Utrzymanie postu tylko przez 2 dni w tygodniu może być dla wielu osób zdecydowanie łatwiejsze niż ograniczanie kalorii dzień w dzień.



Dieta 5: 2 powinna być bardzo skuteczna w odchudzaniu, jeśli zostanie wykonana prawidłowo. Może pomóc zmniejszyć ilość tłuszczu z okolic brzucha, a także pomóc utrzymać masę mięśniową podczas odchudzania.



Ten model żywienia może być pomocny w obniżaniu poziomu insuliny i poprawie wrażliwości na insulinę.



Może także poprawić poziom lipidów we krwi.



Czytaj także:

Dieta norweska, czyli 10 kg w 14 dni. Czy to możliwe?