Jak schudnąć mimochodem? Tak, bez diety i siłowni

Być może słyszałeś o treningu HIIT – jest to trening interwałowy o wysokiej intensywności. Faktem jest, że daje rewelacyjne efekty. Wystarczy nawet 10 minut, by szybko zobaczyć efekty. Trzeba jednak przyznać, że nie wszyscy mają ochotę na tak intensywne ćwiczenia. Nawet jeśli trwają tylko kilkanaście minut. Spokojnie, można skorzystać z innego, bardzo popularnego trendu. Tzw. HIIPA odnosi się do codziennych czynności. Zakłada wprowadzenie aktywności fizycznej podczas codziennych zajęć. Przykład? Wchodzenie po schodach zamiast korzystania z windy, parkowanie samochodu na końcu parkingu pod supermarketem, wysiadanie z autobusu jeden przystanek wcześniej.

HIIPA sprzyja odchudzaniu bez wysiłku

HIIPA może być dobrym pierwszym krokiem dla osób, które normalnie nie ćwiczą, aby uzyskać sprawność fizyczną. Może się wydawać, że taka drobna aktywność przynosi niewielkie rezultaty, ale to nieprawda. Szczególnie, jeśli do tej pory głównie siedzieliśmy lub jeździliśmy wszędzie autem. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób otyłych, ponieważ nagła, nadmierna aktywność (np. bieganie) może z powodu masy ciała spowodować kontuzję.

Pamiętajmy, że „coś” jest lepsze niż „nic”. Chociaż HIIPA nie jest treningiem i nie może go zastąpić, poprawia ogólny stan zdrowia i samopoczucie. Wykonywanie codziennych czynności będzie pomocne w utracie wagi, jeśli są one powyżej typowego poziomu aktywności danej osoby. HIIPA jest więc dobre na początek i może zachęcić do podjęcia większych wysiłków w przyszłości. Pomaga też wprowadzać zdrowe nawyki.

Jak rozpocząć HIIPA?

Jeśli do tej pory używałeś windy, zacznij wchodzić po schodach. Podczas składania prania zrób kilka przysiadów. Zabrakło ci śmietany? Nie idź do najbliższego sklepu, zrób sobie krótki spacer. Masz sprawę do koleżanki z pracy? Zamiast pisać maile, przejdź się do niej. Naprawdę, wprowadzenie aktywności do codziennej rutyny jest bardzo proste.

