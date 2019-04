Jak dopasować dietę do stylu życia?

Dieta jest jednym z najlepszych sposobów nie tylko na odchudzanie, ale także poprawę zdrowia i zyskanie dobrego samopoczucia. Niestety, zwykle kojarzymy ją z jedzeniem niesmacznych i monotonnych posiłków oraz koniecznością reorganizacji codziennego rozkładu zajęć. W rzeczywistości jest zgoła inaczej, bo zdrowa dieta odchudzająca nie musi być niesmaczna, monotonna oraz komplikująca życie.

Bezpieczne odchudzanie

Nie każda dieta jest dobrym wyborem. Nie ma diety idealnie dopasowanej do potrzeb każdego organizmu oraz kuracji odchudzających, które będą w 100% skuteczne w każdym przypadku. Jesteśmy różni, dlatego bardzo często do skutecznego odchudzania potrzebna jest nam dieta indywidualna, która będzie uwzględniała potrzeby żywieniowe konkretnej osoby zarówno pod względem kaloryczności posiłków, jak i ich składu oraz ewentualnego wpływu na redukcję dolegliwości zdrowotnych.

Tak naprawdę, każdą dietę możemy modyfikować i dopasowywać do swoich indywidualnych potrzeb. Stosując zasady zdrowego odżywiania i wybierając zdrowy styl życia, znacznie łatwiej jest nie tylko schudnąć, ale także utrzymać efekty odchudzania i wytrwać w swoim postanowieniu zmiany codziennych nawyków żywieniowych w celu poprawy stanu zdrowia.

Każdy z nas ma inny cel, w którego realizacji ma pomóc stosowanie diety. Najczęściej jest to spalanie tkanki tłuszczowej, ale dietę można stosować też m.in. w celu wspomagania leczenia różnych schorzeń oraz przytycia. Ważne, aby nie ograniczała ona nam swobody i nie wpływała w negatywny sposób na codzienne funkcjonowanie.

Nie liczy się cel, a nasze podejście i odpowiednie planowanie, które jest jednym z kluczowych elementów naszego sukcesu.

Po pierwsze: modyfikacja codziennego menu

Stosując dietę, nie musisz sztywno opierać się na ustalonym jadłospisie. W przypadku diety ułożonej przez dietetyka otrzymasz jadłospis z listą zamienników produktów, których np. nie lubisz lub masz na nie alergię.

Wybierając dietę samodzielnie, nie jest już tak łatwo, ale sprawdzi się tutaj zasada wymiany produktów spożywczych na te o podobnej kaloryczności i indeksie glikemicznym (IG). Pozwoli to dopasować gotowe jadłospisy do swojego gustu oraz ilości czasu, który możemy przeznaczyć na gotowanie. Jest to bardzo ważne, bo zapobiega spadkowi motywacji i pozwala uniknąć zmuszania się do spożywania i przygotowywania posiłków. Sporym ułatwieniem są dostępne w Internecie tabele kaloryczności produktów spożywczych oraz tabele IG.

Po drugie: organizacja czasu i planowanie

Jednym z chętniej wykorzystywanych sposobów na dopasowanie diety do stylu życia jest korzystanie z cateringu dietetycznego i modnej diety pudełkowej. Jest to opcja wygodna, ale bardzo droga, więc nie każdy może sobie na nią pozwolić i nie każdy też wie, że dietę pudełkową można przygotować samemu. Sprawdzi się ona w sytuacji, gdy nie chcemy jeść na mieście oraz nie mamy dużo czasu na gotowanie.

Domową dietę pudełkową można zastosować w wielu sytuacjach, a przygotowanie potraw nie zajmuje wcale dużo czasu, bo wystarczy poświęcić czas wieczorem, aby przygotować przynajmniej część posiłków na następny dzień.

Organizacja czasu oraz planowanie pozwolą także na spożywanie tradycyjnych posiłków, których przygotowanie zajmie nam zaledwie kilka minut. Kluczem do sukcesu jest przygotowanie bazy do posiłków i np. zamrażanie porcji warzyw, mięsa, oraz gotowych dań, o ile nadają się one do zamrażania. Na gotowanie można wykorzystać wolny weekend i zachęcić do wspólnego przygotowywania posiłków wszystkich domowników, bo wówczas połączymy przyjemność wspólnego spędzania czasu i jednocześnie zadbamy o poprawę naszego zdrowia.

Po trzecie: dobre chęci

Modyfikacja diety nie będzie skuteczna, jeżeli zapomnimy o dobrych chęciach i nie zrezygnujemy z wymówek, które stosujemy, aby nie podjąć wyzwania, jakim jest zdrowe odżywianie. Jeżeli twierdzisz, że brak Ci czasu na regularne spożywanie posiłków, gotowanie, uprawianie sportu oraz dbanie o zdrowie, to zastanów się, ile czasu dziennie marnujesz, korzystając ze smartfona, tabletu i komputera. Twój cenny czas „zjada” także oglądanie telewizji i szereg innych czynności, z których możesz zrezygnować, aby móc dopasować dietę do swoich indywidualnych potrzeb.

