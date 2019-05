3 największe, śniadaniowe grzechy. Może dlatego nie chudniesz?

Dieta odchudzająca wymaga zastosowania się do kilku ważnych zasad. Jedną z nich jest regularne spożywanie odpowiednio skomponowanych posiłków. Jest to bardzo ważne, bo właściwe odżywianie znacząco przyśpiesza metabolizm, ma ogromny wpływ na efekty odchudzania oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia efektu jo-jo.

Czy trzeba jeść śniadanie?

Od dziecka słyszymy, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Jest w tym sporo racji, choć pojawiają się głosy całkowicie temu przeczące. Istnieje kilka diet, które opierają się na niejedzeniu śniadania; nie brakuje też specjalistów, którzy twierdzą, że śniadanie nie jest nam wcale potrzebne do normalnego funkcjonowania i jedynie sprzyja ono przybieraniu na wadze. Jaka jest prawda?

Większość dietetyków podkreśla ważność jedzenia śniadania nie tylko w przypadku osób na diecie. Jedząc każdego dnia śniadanie, możemy zapobiegać nadwadze i otyłości, bo unikamy wówczas uporczywego uczucia głodu i ochoty na słodycze, która pojawia się w momencie, gdy spada poziom glukozy w naszej krwi. Co więcej, po nocy organizm potrzebuje energii do działania, więc jedzenie śniadania jest sposobem na uzupełnienie zapasów niezbędnego do normalnego funkcjonowania „paliwa” w postaci składników odżywczych.

Jest jednak jedno, ale… jedząc nieodpowiednio skomponowane śniadanie, możemy szkodzić sobie bardziej, niż nie jedząc go wcale. Jak to możliwe? Jest to możliwe, ponieważ wybierając na śniadanie produkty wysoko przetworzone, tłuste oraz zawierające cukry proste, narażamy się na szybki wzrost poziomu cukru we krwi, który spowoduje chwilową sytość oraz równie szybki powrót głodu. W efekcie zjemy znacznie więcej, niż potrzebujemy, a to już prosty krok do nadwagi.

Trzeba jeść śniadanie, ale musi być ono odpowiednio skomponowane. Zapominamy o tym i często nieświadomie przekazujemy złe nawyki żywieniowe naszym dzieciom. Sprawdź, czy i Ty popełniasz błędy podczas przygotowywania śniadania i szybko zmień nawyki na zdrowsze!

1. Sięganie po płatki śniadaniowe

Płatki śniadaniowe to najszybszy sposób na poranny posiłek. Wystarczy odrobina mleka lub jogurtu i już możemy cieszyć się smakiem oraz szybkim uczuciem sytości. Niestety płatki, m.in. kukurydziane, muesli, granola, płatki czekoladowe, miodowe i cynamonowe to ogromna porcja cukru oraz chemicznych dodatków do żywności. Nawet jeżeli zawierają one pełne ziarno, to ilość całkowicie zbędnych dodatków sprawia, że staje się ono bezwartościowe dla naszego zdrowia. Ponadto, płatki śniadaniowe zawierają często kandyzowane i suszone owoce, które są dodatkową porcją kalorii, sztuczny miód, syrop glukozowo-fruktozowy i inne substancje słodzące, które uzależniają i mogą być przyczyną alergii.

Czym zastąpić płatki śniadaniowe? Produktami naturalnymi np. płatkami owsianymi, płatkami jęczmiennymi i jaglanymi, do których dodamy półtłuste mleko lub jogurt naturalny i garść świeżych owoców. Możemy też przygotować zdrową domową granolę i domowe muesli, jednak na diecie należy jeść je z umiarem.

2. Picie soku z kartonu na śniadanie

Sklepowe soki nie są dobrym wyborem, bo znajdziemy w nich sporo białego cukru, słodzików i syropu glukozowo-fruktozowego. Podobnie jak świeże owoce, są one źródłem naturalnych cukrów prostych m.in. fruktozy, która sprzyja magazynowaniu tkanki tłuszczowej w organizmie. Sklepowy sok warto zastąpić świeżo wyciśniętym w domu, najlepiej z dodatkiem warzyw, które są niskokaloryczne i zapewniają długie uczucie sytości. Jako samodzielny posiłek nie należy też jeść owoców; sok lub owoce powinny stanowić dodatek do zdrowych węglowodanów, białka oraz zdrowych tłuszczów.

3. Białe pieczywo z tuczącymi dodatkami

Jeszcze ciepłe, chrupiące, pszenne bułki lubi każdy, ale nie wszyscy wiemy, że są one bezwartościowe pod względem odżywczym. Bułka z miodem, dżemem, kremem czekoladowym lub żółtym serem, pasztetem czy sklepową wędliną to niestety niezdrowy i tuczący posiłek. Lepiej zjeść pieczywo pełnoziarniste lub pieczywo mieszane z dodatkiem półtłustego twarogu i świeżych warzyw sezonowych. Dobrym wyborem będzie też pożywna jajecznica na parze.

Rankiem możemy pozwolić sobie na zjedzenie energetycznego posiłku, bo zdążymy w ciągu dnia spalić dostarczone do organizmu kalorie, ale muszą być one wartościowe pod względem odżywczym. Inaczej będziemy odczuwać ciągły głód, zmęczenie i dopadnie nas zły humor oraz szybko zauważymy brak efektów stosowania diety.