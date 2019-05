Jesteś ciągle głodny? 4 możliwe przyczyny

Nasz głód reguluje między innymi układ nerwowy, ale też np. hormony. Teoretycznie nie powinniśmy odczuwać go całą dobę, jeśli zdrowo się odżywiamy i regularnie sięgamy po posiłki. Przede wszystkim należy nauczyć się odróżniać głód emocjonalny od głodu fizycznego.

Głodu fizycznego nie należy bagatelizować. Zamiast jednak sięgać po kolejną przekąskę, składającą się na ogół z pustych kalorii, lepiej zastanowić się, czy na nasz głód nie ma wpływu styl życia lub sposób odżywiania.

1. Za mało białka lub błonnika w diecie

Potrzebujemy białka, ponieważ buduje nasze mięśnie. To jednak nie wszystko. Proteiny powinny wchodzić w skład każdego naszego posiłku, ponieważ dają uczucie sytości na dłużej. Sięganie po wysokobiałkowe przekąski często pomaga zapanować nad głodem.

Błonnik również może okazać się wyjątkowo przydatny w walce z głodem. Powszechnie wiadomo, że poprawia metabolizm, regulując pracę jelit. Jest też bardzo dobrym wypełniaczem, który sprawia, że jedzenie trawi się wolniej. A to oznacza, że głód nie pojawi się zbyt szybko po zjedzeniu posiłku, bogatego w błonnik.

2. Za mało jesz

Głód może również objawiać się jako zmęczenie, niezdolność do koncentracji, zawroty głowy lub natrętne myśli o jedzeniu. To częste przy restrykcyjnych dietach, które właściwie sprowadzają się do głodowania. Nawet jeśli nie jesteś aktualnie na żadnej diecie cud, może się okazać, że i tak spożywasz za mało kalorii. Tak się zdarza, gdy prowadzimy intensywny tryb życia, rozpoczęliśmy treningi lub po prostu... nie potrafimy właściwie skomponować posiłków. W takich sytuacjach warto zwrócić się po pomoc do profesjonalnego dietetyka.

3. Nie wysypiasz się

Wystarczy jedna zarwana noc, by czuć się gorzej. Na ogół jest nam chłodno, mamy problemy z koncentracją, chętniej sięgamy po niezdrowe, tuczące i tłuste potrawy. Sen odgrywa istotną rolę w regulacji hormonów, co może przyczyniać się do zwiększenia uczucia głodu. Krótki czas snu wzrost poziomu greliny – hormonu, który stymuluje apetyt.

4. Jesz w biegu

Jesz byle co, byle jak i byle gdzie? Często nawet nie potrafisz sobie przypomnieć, co i ile dzisiaj zjadłeś? Uważne jedzenie pomaga zapanować nad apetytem. Wielu z nas musi się nauczyć, jak tak naprawdę odczuwa się sytość i głód.

