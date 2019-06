Znowu dopadł cię efekt jo-jo? 5 sposobów na zwiększenie motywacji do odchudzania

Niezależnie od tego, czy chcesz schudnąć, czy też zależy ci na zmianie swoich nawyków albo zerwaniu z jakimś nałogiem, potrzebujesz motywacji do działania. Zdawać by się mogło, że wystarczy silna wola, ale wszyscy wiemy, jak jest – pojawiają się chwile zwątpienia i pokusy, którym trudno się oprzeć. Mamy gorsze dni, a wtedy wszystko wydaje się bez sensu. Silna wola może wówczas nie wystarczyć, ale wszystko będzie dobrze, jeśli jesteśmy pozytywnie zmotywowani do działania. Jak to osiągnąć? Podpowiadamy.

5 sposobów na zwiększenie motywacji do odchudzania

Nie miej wyrzutów sumienia

Jeśli zgrzeszyłeś, nie miej wyrzutów sumienia. Nie wyrzucaj sobie, że do niczego się nie nadajesz i nigdy nie osiągniesz swojego celu. Jeśli przez zdecydowaną większość czasu trzymasz się ustaleń, drobne odstępstwa nie zrujnują twojej ciężkiem pracy. Nie trzyma się zasady "wszystko albo nic", bo szybko stracisz motywację i zaczniesz się frustrować.



Planuj swoje aktywności

Dokładnie planuj tygodnie i dni. Wyznasz dni, w których będziesz ćwiczyć i trzymaj się planuj. Pamiętaj, żeby odnotować każdy, drobny sukces. Napisz, jak czułeś się po treningu, pochwal samego siebie. Łatwo stracić motywację, jeśli po drodze nie poświęcisz czasu na potwierdzenie swoich osiągnięć. Jeśli trzymasz się zobowiązania przez tydzień, nagradzaj się.



Wyznacz sobie małe cele

Wyznaczanie celów i posiadanie mierzalnych wskaźników postępu jest kluczowe dla utrzymania motywacji i czerpania przyjemności z ćwiczeń. Zamiast zakładać "muszę zrzucić 15 kg", powiedz "będę chodzić na siłownię 3 razy w tygodniu i postaram się chudnąć 0,5 kg na tydzień". Zwiększ liczbę kroków o 1000 kroków dziennie, konsekwentnie śledząc spożycie żywności lub pijąc więcej wody każdego dnia. Stawiaj sobie jasne wytyczne, unikaj ogólników.



Znajdź swoje mocne cechy

Podejdź do odchudzania z optymizmem. Nie zadręczaj się myślami, że znowu nie uda ci się schudnąć i że do niczego się nie nadajesz. Nie nakręcaj się negatywnie, wypisując listę zakazów. Spraw, by cały proces miał pozytywny wydźwięk. Wypisz na kartce to, co ci się w sobie podoba (cechy fizyczne i psychologiczne). Spróbuj polubić siebie, a wtedy naturalnym stanie się dbanie o swój organizm.



Dlaczego chcesz schudnąć?

Zadaj sobie pytanie, dlaczego chcesz schudnąć i zapisz odpowiedzi na kartce. Szukaj przy tym pozytywnej motywacji, bo tak łatwiej wytrwać w swoich postanowieniach. Nie skupiaj się na tym, że chcesz dobrze wyglądać na plaży. Pomyśl o celach długofalowych, np. poprawi się twoje ogólne samopoczucie i zmniejszy ryzyko wystąpienia poważnych chorób. Będziesz mógł aktywniej spędzać czas z dzieckiem. Poprawi się twoja samoocena.Czytaj także:

Odchudzanie w czasie upałów. Jak się najeść i napić jednocześnie?