Aktywność fizyczna jest niezbędna, jeśli zależy nam na długotrwałej utracie masy ciała, ale też dobrym zdrowiu. Sport pozytywnie wpływa nie tylko na figurę, ale również na zdrowie serca, poprawia pamięć i koncentrację, dba o kości i stawy. Jeśli jednak najbardziej zależy nam na zgubieniu zbędnych kilogramów, istotne będzie to, ile kalorii można stracić podczas wykonywania danej czynności.

Sprawdź, ile kalorii możesz spalić, uprawiając te sporty przez godzinę

Ile kalorii można spalić przez godzinę? Sport Kobieta o masie 60 kg Mężczyzna o masie 80 kg Trucht 474 kalorie 632 kalorie Hokej na lodzie 414 kalorii 552 kalorie Golf 330 kalorii 440 kalorii Pływanie 366 kalorii 488 kalorii Nordic Walking 312 kalorii 416 kalorii

Wakacje to idealny moment na rozpoczęcie nowej aktywności fizycznej. Warto pamiętać, że każda forma ruchu ma pozytywny wpływ na zdrowie i figurę. Jeśli na co dzień prowadzimy siedzący tryb życia, efekty będą widoczne szybko. Najważniejsza zasada, której należy przestrzegać, to: regularność. Systematyczne uprawianie sportu daje najlepsze efekty.

