10 prostych rad, jak żyć zdrowiej i przy okazji schudnąć

10. Bądź dla siebie dobra

Chociaż posiadanie zdrowego wzoru do naśladowania może być świetnym sposobem na motywację, to nadmierne krytyczne nastawienie do siebie może prowadzić do niezdrowych zachowań. Przestań porównywać się z wychudzonymi modelkami, celebrytkami i innymi gwiazdami.



9. Wysypiaj się

Dobry, długi sen ma ogromny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Liczne badania wykazały, że jego niedobór sprzyja depresji, problemom z sercem, tyciu. Zadbanie o sen to jeden z podstawowych kroków, które musisz wykonać.



8. Skończ z dietami

Restrykcyjne diety mogą zwiększać ryzyko cukrzycy, chorób serca, nadciśnienia i zespołu metabolicznego. Są kuszące, ponieważ gwarantują szybką utratę wagi, ale tylko pozornie. W rzeczywistości robią więcej złego niż dobrego i znacznie utrudniają później zdrowe chudnięcie. Ponadto prowadzą do niedoborów i wyniszczenia organizmu.



7. Przestań pić kalorie

Napoje izotoniczne, kofeinowe, energy drinki i wody smakowe mają zwykle wysoką zawartość kalorii, sztucznych barwników i dodatku cukru. Niestety alkohol też jest źródłem pustych kalorii. Rezygnacja tych napojów na pewno wyjdzie ci na zdrowie. Co zatem pić? Przede wszystkim wodę (dodatki świeżych owoców są w porządku). Picie wystarczającej ilości wody przez cały dzień jest korzystne dla ogólnego stanu zdrowia i może nawet pomóc w utrzymaniu zdrowej wagi.



6. Dużo białka na śniadanie

Zwiększenie spożycia białka rano może pomóc uniknąć niezdrowego podjadania i poprawić kontrolę apetytu przez cały dzień.



5. Skończ z zamawianiem jedzenia i stołowaniem się na mieście

Nie ma co się oszukiwać gotowanie większej ilości posiłków w domu sprzyja utracie wagi i zdrowemu odżywianiu. Wiemy, z jakich produktów wykonane jest danie i mamy realny wpływ na jego kaloryczność. Dodatkowy plus? Oszczędzamy pieniądze.



4. Znajdź aktywność fizyczną, którą pokochasz

Eksperci apelują, by więcej się ruszać. Ale co robić? Biegać? Chodzić na siłownię? Zapisać się na zumbę? Przede wszystkim nie dajmy się zwariować. Zmuszanie się do danej aktywności fizycznej (nawet jeśli obiecuje niesamowite rezultaty) wcześniej czy później zakończy się porażką. Postaw na sport, który będzie sprawiał ci przyjemność i gwarantował systematyczność. Nawet spacerowanie się opłaca.



3. Przestań podjadać

Niestety, przekąski, po które sięgamy przed telewizorem, nie należą do najzdrowszych. Powszechnie wiadomo, że chipsy czy słone paluszki fatalnie wpływają na zdrowie i masę ciała. Ale warto wskazać jeszcze jeden, niebezpieczny mechanizm - spożywanie posiłku w rozproszeniu uwagi. Jedz obiad przy stole, nie oglądając telewizji i nie czytając gazety. Ćwiczenie uważności pozwala kontrolować to, co i ile jemy.



2. Pozbądź się cukiernicy

Dodawanie cukru do dań i napojów jest główną przyczyną niezdrowego przyrostu masy ciała i problemów zdrowotnych, takich jak cukrzyca i choroby serca. Odstawienie dodatkowego cukru szybko przyniesie rezultaty w postaci szczuplejszej sylwetki.



1. Jedz więcej błonnika

Dzięki niemu utrzymasz swoje jelita w dobrej kondycji, dostarczysz organizmowi mnóstwa witamin i składników odżywczych, a także zmniejszyć ryzyko rozwoju raka jelita grubego. Pamiętaj, że dobrym źródłem błonnika są nie tylko świeże warzywa i owoce, ale także orzechy, nasiona czy strączki.Czytaj także:

