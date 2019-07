Jak oszukiwać na diecie i nadal gubić kilogramy?

6. Słodycze spożywaj w domu

Spotkanie w kawiarni z dawno niewidzianą przyjaciółką to idealna okazja na dostarczenie do organizmu potężnej porcji brownie lub kilku wariantów pączków z ciekawymi nadzieniami. A licznik kalorii niedługo wyjdzie poza skalę... Idziesz tam dla rozmowy z koleżanką czy po to, by przez resztę dnia czuć się źle z powodu przyjętej dawki cukru i tłuszczu? Spróbuj zmienić swoje nawyki: na wychodnym zamów herbatę, a w domu, przy okazji obiadu, zjedz kostkę czekolady.



5. Używaj zamienników

Zdrowa dieta nie musi oznaczać spożywania nudnych potraw. Zamień puree z ziemniaków na takie z kalafiora, spaghetti makaronowe na dynię lub cukinię, spróbuj lekkiej warzywnej salsy zamiast tłustych sosów. W przypadku wypieków używaj awokado zamiast masła, puree z bananów zamiast oleju i ksylitol lub stewię zamiast cukru.



4. Nie pomijaj posiłków

Wydaje ci się, że jeśli pominiesz jakiś posiłek i nie dostarczysz w ten sposób porcji kalorii do organizmu, postąpisz właściwie? A może głodujesz cały dzień i myślisz, że po powrocie do domu ograniczysz się do jednego posiłku i pójdziesz spać? Jesteś w błędzie. Jeśli głodujesz przez cały dzień, ponieważ wiesz, że w domu czeka pyszna kolacja, w rzeczywistości zjesz jeszcze więcej, niż miałoby to miejsce w przypadku jedzenia w ciągu dnia. Zjedz śniadanie i obiad o normalnych porach, tak aby podczas kolacji nie przesadzić z ilością pożywienia i zachowywać pełną kontrolę nad tym, ile jesz.



3. Pij rozsądnie

Alkohol na diecie? W sumie dlaczego nie? W pewnych okresach roku imprezom może nie być końca, ale nie zapominaj: picie zmniejsza zahamowania i samokontrolę. A to zdecydowanie ułatwia nadużywanie alkoholu. Ponadto słodkie napoje mogą powodować przejadanie się, a kalorie pochodzące z samego alkoholu też nie mają niskich wartości. Następnym razem, gdy będziesz sposobił się do wyjścia na wieczorną potańcówkę, wybieraj czyste trunki zamiast koktajli, wytrawne czerwone wino zamiast słodkich odmian i podziękuj po dwóch kieliszkach.



2. Zawsze miej przy sobie skromną przekąskę

Jeśli pod koniec dnia odczuwasz spory głód, nie istnieje dla ciebie lepsza opcja. Takie oznaki są sygnałami, że powinieneś spożywać więcej tłuszczu oraz produktów o wyższej zawartości węglowodanów. Utrzymuj poziom cukru we krwi na stabilnym poziomie za pomocą przekąski, która charakteryzuje się dobrymi proporcjami mieszankę błonnika i białka.



1. Zapisuj to, co jesz w aplikacji

Aplikacja służąca do śledzenia wagi może pomóc ci zapobiec nagłemu, impulsywnemu podjadaniu. Stosując taką pomoc, będziesz bardziej świadomy, że jeśli coś jesz, musisz monitorować spożywane jedzenie. Wiele aplikacji pozwala ustalić odgórnie limit kalorii przyjmowanych dziennie, więc wliczaj tam również przekąski. Dietetycy twierdzą, że można zjeść niewielki deser po posiłku, jednak warto by jego maksymalna wartość kaloryczna mieściła się w przedziale 100-150 kalorii.