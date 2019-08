Chcesz schudnąć i zachować zdrowie? 3 mądre sposoby

Nieograniczony dostęp do informacji na każdy temat wcale nie ułatwia nam wyboru zdrowej diety. Choć media alarmują o zagrożeniach związanych ze stosowaniem głodówek i wyjątkowo restrykcyjnych kuracji odchudzających, to i tak z nich nie rezygnujemy, przekładając krótkotrwałe efekty odchudzania nad własne zdrowie. W jaki sposób zdrowo i mądrze schudnąć?

Sposoby na zdrowe odchudzanie

Zdrowe odchudzanie wcale nie jest trudne. Wystarczy, że zaczniemy myśleć w odpowiedni sposób i postaramy się nie tylko zrozumieć funkcjonowanie naszego organizmu, ale także zaczniemy działać w korzystny dla niego sposób.

Do zapamiętania!

Podsumowując, zdrowe odchudzanie nie jest jedynie wymysłem dietetyków, ale koniecznością, bo z pozoru krótka dieta może poczynić w naszym organizmie ogromne szkody. Warto też pamiętać, że droga na skróty, która widzie przed nielegalne i niedopuszczone do obrotu na terenie Polski leki na odchudzanie to prosty krok nie do szczupłej sylwetki, ale do wielomiesięcznego leczenia szpitalnego, zaburzeń żywieniowych, trwałego kalectwa, a nawet do przedwczesnej śmierci.



3. Zdroworozsądkowe podejście do odchudzania

Zdrowe odchudzanie wymaga zdrowego rozsądku. Nadprogramowe kilogramy nie wzięły się znikąd i często pracowaliśmy na nie przed długie miesiące oraz lata, więc nie ma możliwości, aby pozbyć się zbędnego tłuszczu w tydzień lub dwa. Wszystkie kuracje, które obiecują utratę kilkunastu kilogramów w kilkanaście dni to jedynie prosta droga do utraty zdrowia, więc lepiej włączyć zdrowy rozsądek i zaufać dietetykom, którzy zalecają, aby miesięcznie chudnąc około 4 kg. Stosowanie wyjątkowo niskokalorycznych diet, głodzenie się oraz katowanie i tak osłabionego organizmu intensywnymi treningami nie jest dobrym pomysłem na zdrową redukcję masy ciała i może jedynie spowodować, że nabawimy się dodatkowych problemów zdrowotnych.



2. Właściwy wybór diety

Dieta odchudzająca nie musi być monotonna, ale trzeba nauczyć się odpowiednio komponować codzienny jadłospis nie tylko pod względem jego kaloryczności, ale także wartości odżywczych. Niestety, zwykle skupiamy się jedynie na kaloriach, co skutkuje poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi i powoduje szereg skutków ubocznych odchudzania np. ciągłe zmęczenie, zawroty głowy, pogorszenie koncentracji, a także bóle głowy, nudności oraz omdlenia. Trzeba wiedzieć, że nasza dieta nie zagraża tylko nam, a wybór „cudownych” kuracji, które nie są w stanie dostarczyć energii do przebiegu podstawowych procesów życiowych, jest zagrożeniem także dla osób trzecich, bo nagłe pogorszenie samopoczucia np. podczas prowadzenia samochodu, może przyczynić się do spowodowania fatalnego w skutkach wypadku. Aby schudnąć, nie trzeba korzystać modnych z diet, które jedynie spowalniają metabolizm, ale wystarczy zastosować się do zasad zdrowego odżywiania oraz ograniczyć kaloryczność posiłków jedynie o 500 kcal, co pozwoli zdrowo chudnąć i zabezpieczy przed efektem jo-jo.



1. Wykonanie badań profilaktycznych

Badania profilaktyczne pozwalają wykryć wiele nieprawidłowości w funkcjonowaniu naszego organizmu. Powinniśmy je wykonać przed przejściem na dietę w celu zdiagnozowania ewentualnych niedoborów żywieniowych, zaburzeń hormonalnych oraz zaburzeń metabolicznych, do których zaliczana jest m.in. insulinooporność oraz stan przedcukrzycowy. Badania profilaktyczne są niezbędne w celu wyboru właściwego i korzystnego dla zdrowia modelu żywieniowego, który nie będzie przyczyną pogłębiania się problemów zdrowotnych, a wręcz przeciwnie, pozwoli im zapobiegać. Wykonanie badań profilaktycznych oraz ewentualnych badań dodatkowych jest wskazane w szczególności u osób, które od długiego czasu nieskutecznie się odchudzają, skończyły 45. rok życia oraz są obciążone genetycznie rozwojem różnych schorzeń przewlekłych np. cukrzycy i nadciśnienia tętniczego.Czytaj także:

