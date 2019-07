Dieta baletnicy – 10 kg w 10 dni. Jakie mogą być konsekwencje takiej diety?

Dieta baletnicy nie bez powodu nosi taką a nie inną nazwę. Baletnice kojarzą nam się jako osoby wyjątkowo szczupłe, powabne i filigranowe. Każda z nich może się pochwalić figurą, o jakiej większość kobiet może tylko pomarzyć. Dlatego też dieta baletnicy wzbudza w nas pozytywne skojarzenia. Niestety, dieta baletnicy nie ma nic wspólnego z tym, co faktycznie jedzą kobiety tańczące w balecie. Przy wielogodzinnych treningach i próbach tańca nie miałyby siły, odżywiając się w ten sposób.

Dieta baletnicy jest wyjątkowo restrykcyjną dietą. Tak jak dieta norweska czy kopenhaska gwarantuje znaczny spadek masy ciała, nawet 10-12 kg w ciągu zaledwie 10 dni. Należy przypomnieć, że zdrowe odchudzanie zakłada utratę od 0,5 do 1 kg tygodniowo. Wtedy nie musimy obawiać się ani efektu jo-jo, ani konsekwencji zdrowotnych. Mimo to nie brakuje osób, które decydują się na restrykcyjne diety. O diecie baletnicy bardzo często piszą na forach młode dziewczyny, nieświadome jej konsekwencji.

Założenia diety baletnicy – co można jeść, a czego nie

Założenia diety baletnicy są bardzo proste. Ma dostarczać jak najmniej kalorii, by utrata wagi była jak najszybsza. Menu jest źle zbilansowane (trudno w tym przypadku mówić o jakimkolwiek bilansie składników odżywczych i kalorii) i monotonne. Z informacji dostępnych w internecie wynika, że dieta baletnicy występuje w kilku wariatach. Każdy z nich jest jednak bardzo restrykcyjny. Oprócz znacznego ograniczenia kalorii zakłada też aktywność fizyczną, którą wprowadza się 3 dnia. Najczęściej wymienia się jazdę na rowerze stacjonarnym.

Dieta baletnicy podzielona jest na 5 dwudniowych etapów. Na każdym z nich spożywa się określony produkt.

Jadłospis w diecie baletnicy wygląda następująco:

1 i 2 dzień – wolno pić wyłącznie wodę lub kawę bez dodatku cukru czy śmietanki. Kawy można wypić maksymalnie 4 filiżanki, wody 1 litr.



3 i 4 dzień – w ciągu kolejnych dwóch dni je się wyłącznie odtłuszczony nabiał (np. biały ser, jogurt naturalny, serek wiejski). Można także pić wodę lub niesłodzoną kawę. W ciągu doby nie powinno się pić więcej niż 2,5 l płynów.



5 i 6 dzień – wolno zjeść wyłącznie ziemniaki gotowane w mundurkach (maksymalnie 11 sztuk), bez żadnych dodatków, nawet soli. Dla odmiany tego dnia można wypić do 3 l wody.



7 i 8 dzień – jemy wyłącznie chude mięso (drobiowe), maksymalnie pół kilograma. Oczywiście bez żadnych dodatków, w tym przypraw. Dozwolone jest picie wody.



9 i 10 dzień – Dozwolone są wyłącznie zielone warzywa.



Jak widać, dieta baletnicy jest wyjątkowo restrykcyjna i uboga. Nie powinno więc dziwić, że kończy się efektem jo-jo.

Konsekwencje zdrowotne diety baletnicy

Dieta baletnicy jest dobrym sposobem na wyniszczenie swojego organizmu, dlatego nie jest polecana przez żadnych ekspertów ds. żywienia. Warto poznać jej zasady, by móc odpowiednio zareagować np. gdy zobaczymy dziwną zmianę nawyków żywieniowych u swojego nastoletniego dziecka.

Dieta baletnicy prowadzi do znacznego spowolnienia metabolizmu, co po zakończeniu diety i powrocie do zwykłego odżywiania, skutkuje efektem jo-jo. Picie dużej ilości kawy sprzyja odwodnieniu organizmu i wypłukiwaniu cennych witamin i minerałów. Ubogie, monotonne menu sprzyja niedoborom składników odżywczych.

Jest to dieta niskokaloryczna, ale bardziej pasowałoby tu określenie „głodówka”. Dieta baletnicy powoduje rozregulowanie gospodarki hormonalnej, spowolnienie metabolizmu oraz ogólne złe samopoczucie – osłabienie, zawroty i bóle głowy, spadek nastroju. Już po 10 dniach organizm jest wygłodzony i wyniszczony.

W trakcie trwania diety zalecana jest także aktywność fizyczna, która powoduje spalanie dostarczanych kalorii, co dodatkowo ma fatalny wpływ na zdrowie i samopoczucie. Osoby aktywne fizycznie powinny spożywanie zdecydowanie więcej kalorii i nawet wtedy będą chudły.

