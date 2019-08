5 zdrowych produktów, które mogą utrudniać odchudzanie. Jedz je z umiarem

Pieczywo pełnoziarniste

Jest zdecydowanie zdrowsze od zwykłej, białej kajzerki. Jednak nie zmienia to faktu, że wypieki są kaloryczne. Pełne ziarno jest elementem zdrowej i zbilansowanej diecie, ale i tu trzeba pamiętać o zachowaniu zdrowego rozsądku. Sześć kanapek na śniadanie będzie sprzyjać tyciu.



Smoothies

Smoothie może stanowić pożywne śniadanie, pod warunkiem, że zachowany odpowiednią równowagę składników odżywczych, w tym białka, węglowodanów i zdrowych tłuszczów. W przeciwnym wypadku może się okazać, że nasz koktajl będzie napakowany cukrem czy tłuszczem. Podczas przyrządzania smoothies bardzo często sięgamy po soki owocowe (płyn jest konieczny, inaczej koktajl będzie papką, a nie gęstą cieczą), a to błąd, ponieważ w ten sposób dodajemy dodatkowe węglowodany do napoju. Zdecydowanie lepsze będzie niskotłuszczowe mleko (idealnie sprawdzają się roślinne odpowiedniki). W ten sposób nasz koktajl będzie zawierał także białko i tłuszcze. Lepiej też ograniczyć ilość owoców, by nie doprowadzić do nagłego skoku i spadku poziomu cukru we krwi.



Orzechy

Orzechy to pożywna przekąska lub dodatek do posiłku, ale są wyjątkowo kaloryczne. Chociaż tłuszcze w orzechach zmniejszają ryzyko chorób serca, całkowity tłuszcz i kalorie są ważne, jeśli zależy ci na utracie masy ciała. Pamiętajmy, że orzechy zawierają także antyoksydanty, witaminy, białko i błonnik, dlatego nie warto z nich rezygnować.



Suszone owoce

Nie bez powodu nazywane są „cukierkami natury”. Chociaż suszone owoce są całkowicie naturalnym pożywieniem, mają także dużą gęstość kaloryczną. Całe owoce są lepszym wyborem, ponieważ oferują większą objętość w porównaniu z taką samą ilością kalorii z suszonych owoców. Jeśli jednak uwielbiasz suszone owoce, pamiętaj, by ograniczać ich ilość.



Awokado

Faktem jest, że awokado to doskonałe źródło zdrowych kwasów tłuszczowych. Trzeba jednak pamiętać, że jest wyjątkowo kaloryczne. Jeśli kontrolujesz swoją wagę, eksperci zalecają ograniczenie spożycia do połowy lub mniej jednego awokado na dzień. W 100g produktu znajduje się 19,5g tłuszczu, 1,9g węglowodanów i 1,9g białka. A kalorie? Aż 190 w 100g!Czytaj także:

